Alex Rodríguez es elegido al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano

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Santo Domingo, 2 jun (EFE).- El exbeisbolista dominicano Alex Rodríguez fue elegido este martes al Pabellón de la Fama del Deporte de República Dominicana como homenaje a su estelar carrera en las Grandes Ligas, donde acumuló un promedio de .295, pegó 3.115 imparables, 696 de ellos cuadrangulares, impulsó 2.086 carreras y anotó otras 2.021.

Su número de carreras remolcadas es el cuarto mayor en la historia de las Grandes Ligas y es el octavo histórico en vueltas anotadas.

La ex super estrella del béisbol también conectó en su carrera 548 dobletes y 31 triples en 10.566 apariciones oficiales en el plato.

El parador en corto y tercera base ganó tres galardones de Jugador Más Valioso de la Liga Americana, tres coronas de cuadrangulares y en 10 ocasiones se adueñó del Bate de Plata.

Rodríguez fue convocado a 14 Juegos de Estrellas y ganó el Guante de Oro en las temporadas de 2002 y 2003. En cuatro ocasiones obtuvo el premio Hank Aaron, otorgado al jugador más ofensivo del béisbol.

Alexander Enmanuel Rodríguez Navarro, que nació en Nueva York de padres dominicanos, debutó en Grandes Ligas en 1994 con 18 años de edad, el jugador más joven que lo hizo para la franquicia de los Marineros de Seattle.

En los Marineros se mantuvo hasta la campaña de 2000, jugó las tres temporadas siguientes con los Rangers de Texas.

En 2004 pasó a los Yanquis de Nueva York, donde se movió a la tercera base, pues el campocorto era Derek Jeter.

Rodríguez ganó la Serie Mundial de 1999 con los Yanquis, pero se perdió la campaña completa de 2014, debido a que fue señalado por Grandes Ligas como implicado directo en el escándalo de la clínica Biogenesis, la cual suministró sustancias para mejorar el rendimiento a varios peloteros.

Antes de esto, en 2003, el jugador admitió el consumo de sustancias para mejorar el rendimiento, aunque no fue objeto de sanción, pues las Grandes Ligas realizaron una prueba confidencial con decenas de jugadores para empezar a establecer el esquema actual de prohibición a esas sustancias. En esa oportunidad salieron a relucir los nombres de 104 jugadores.

Después de su retiro, en 2016, Rodríguez se ha dedicado a los negocios y es uno de los dueños del equipo de los Lobos de Minnesota, en la liga de baloncesto profesional estadounidense, y accionistas de empresas de las áreas de turismo, tecnología y bienestar, entre otras. EFE

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