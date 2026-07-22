Alex Saab no irá a próxima audiencia en Miami, donde su defensa lo declarará no culpable

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Miami (EE.UU.), 22 jul (EFE).- Una jueza de EE.UU. aceptó este miércoles que el exministro venezolano Alex Saab no comparezca en la audiencia de este viernes por un caso de lavado de dinero, en la que su defensa prevé presentar una declaración de no culpabilidad.

La jueza Lauren F. Louis aprobó la solicitud del empresario colombiano Alex Saab, señalado por las autoridades estadounidenses como presunto testaferro del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, para no comparecer a la audiencia de presentación formal de cargos.

En ese escrito legal, la defensa de Saab pidió también que se registrara una declaración de «no culpabilidad» frente a las acusaciones de lavado de dinero, entre otros delitos.

En el documento, presentado el 14 de julio ante el Tribunal del Distrito Sur de Florida, la defensa pidió que Saab que pueda renunciar a comparecer en la audiencia y afirmó que el empresario ya fue notificado de la acusación, las posibles penas en caso de condena y sus derechos constitucionales.

Saab, nacido en Colombia hace de 54 años, compareció por primera vez ante una corte federal de Miami el pasado 18 de mayo, dos días después de ser deportado desde Venezuela a Estados Unidos.

En esa audiencia fue acusado de lavado de dinero y conspiración para realizar transacciones financieras, así como de ocultar y disfrazar el origen de fondos. La corte además ordenó que permaneciera detenido sin derecho a fianza.

Considerado un estrecho aliado de Maduro, Saab ya había enfrentado anteriormente cargos de lavado de dinero en Estados Unidos. Tras ser detenido en Cabo Verde en 2020 y extraditado a territorio estadounidense, fue liberado en 2023 durante el Gobierno de Joe Biden (2021-2025) como parte de un intercambio de prisioneros con Venezuela.

Posteriormente, regresó a Caracas, donde fue nombrado ministro de Industrias y Producción Nacional.

Su deportación a Estados Unidos se produjo después de la operación estadounidense del pasado 3 de enero que llevó a la captura en Caracas de Maduro, quien permanece en Nueva York enfrentando cargos relacionados con narcotráfico.

Maduro y su esposa Cilia Flores se presentaron este miércoles en una corte federal de Nueva York en la que el juez a cargo propuso que el juicio empiece en junio de 2027.EFE

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