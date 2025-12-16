Alexis Vega y el portugués Paulinho, los más aclamados en el desfile del Toluca

Toluca (México), 15 dic (EFE).- Alexis Vega y el portugués Paulinho acapararon este lunes el cariño de las decenas de aficionados que se reunieron para aclamar al bicampeón Toluca en el desfile de la victoria por el duodécimo título del equipo.

El Toluca logró su segundo campeonato de manera consecutiva el domingo gracias a la ejecución definitiva de Vega en una larga tanda de penaltis en la que vencieron al Tigres UANL de Ángel Correa, campeón del mundo con Argentina.

Como hace seis meses, cuando vencieron al América, los Diablos Rojos abordaron un autobús de dos pisos descapotable en el que recorrieron las principales calles de la capital del Estado de México para ofrecer el trofeo de monarcas a sus seguidores.

Vega, quien se pasó la última parte de la fase regular y casi toda la Liguilla en cuidados para no agravar una lesión muscular, ingresó en el minuto 77 de la final, jugó el tiempo extra y luego ejecutó de manera perfecta sus dos turnos en la tanda de penaltis, para dar a su equipo el título número 12 de su historia.

El delantero de 28 años acunó la copa en el inicio del desfile y luego de levantarla y saltar al ritmo del «¡Diablos, Diablos!», la cedió a Paulinho, mientras él se quitó la camiseta para dejar al descubierto la victoria alada que tiene tatuada en su espalda al tiempo que repartió cervezas a los aficionados.

Joao Paulo Dias Fernandes, mejor conocido como Paulinho, también se dejó querer.

Enfundado en una camiseta escarlata, el tres veces máximo goleador del fútbol mexicano disfrutó con el sonsonete de su nombre entre la multitud «¡Paulinho, Paulinho!», que coreó sin perder detalle de la ola roja que inundó las calles, mientras con una mano atesoraba el momento en su teléfono móvil y se bebía la euforia en una cerveza con la otra.

Decenas de banderas, una larga fila de cuernos y diablos de peluche, que portaron los aficionados, siguieron a lo largo de varios kilómetros el autobús escarlata que presumió a los bicampeones.

En el recorrido Vega enarboló una bandera del equipo con la mano derecha y con la izquierda tomó un tigre de peluche envuelto en una camiseta del Toluca, mismo que luego arrojó a la parte posterior del autobús.

El argentino Antonio Mohamed, entrenador de los Diablos, no estuvo en el desfile de los campeones debido a que visitó la Basílica de Guadalupe en la capital mexicana para dar gracias por la obtención de su quinto título en la liga de México.

Mohamed se ha coronado como técnico una vez con Tijuana, América y Monterrey y ahora dos veces con Toluca. EFE

