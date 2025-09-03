Alfabetización digital, la clave contra el desempleo juvenil en Costa de Marfil

4 minutos

Sol Acuña

Abiyán, 3 sep (EFE).- En la región de Hambol, en el centro-norte de Costa de Marfil, jóvenes que antes veían las redes sociales como entretenimiento descubren cómo usarlas para emprender, atraer inversores y abrirse camino en un mercado laboral cada vez más digital.

“El analfabeto de hoy no es sólo el que no sabe leer, sino aquel que no sabe desenvolverse en el mundo digital”, dice el formador Israel Koffi a sus alumnos.

Si bien en este país de África occidental la cifra de analfabetismo es del 47 %, según la UNESCO, la peor parte se las llevan las regiones rurales.

En Hambol abundan los yacimientos de oro y diamante y el anacardo es uno de los ejes principales de la microeconomía local.

Pese a esta riqueza, el analfabetismo y el desempleo son factores que dificultan la inserción laboral de los jóvenes en empleos de mayor cualificación.

“Siempre hemos pensado que era necesario tener mucho dinero para salir adelante con nuestros negocios, para nosotros las redes sociales eran para divertirnos, pero nunca imaginamos que gracias a ellas nosotros mismos podíamos impulsar nuestros proyectos”, explica a EFE Patrice Yao Loukou N’da.

Con el fin de fomentar la inserción laboral e impulsar el emprendimiento joven, la ONG TIC Academy y la Fundación MTN Côte d’Ivoire organizaron formaciones de alfabetización digital, de las que tanto Loukou N’da, como otros 300 jóvenes, se beneficiaron la semana pasada.

Este emprendedor de 26 años, nativo de Katiola, capital de dicha región, lidera dos emprendimientos: uno de recolección de residuos, y otro de alfabetización.

“Comunicaba acerca de mi proyecto de boca en boca, pero gracias a lo que hemos aprendido estos días espero poder tener mayor impacto en redes sociales y atraer inversores, o incluso a los ministerios”, señala el joven.

Durante los cursos, la ciberseguridad fue un tema clave, así como la utilización de las herramientas gratuitas de Google para crear planes de negocio y presupuestos o de Canva para elaborar contenido en redes sociales.

Los alumnos aprendieron a usar los sistemas operativos de Android y Apple, pero también a redactar cartas de motivación y currículums, y sacar partido de aplicaciones gratuitas de productividad.

Con teléfono móvil en mano, los alumnos se empaparon de estos conceptos, mientras compartían ideas, inquietudes y proyectos profesionales.

Habilidad fundamental en el siglo XXI

“Uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país es que las formaciones universitarias no están adaptadas al mundo profesional actual y no integran todo aquello que es digital, a raíz de esto los perfiles de los jóvenes no coinciden con las exigencias del mercado laboral, y es por eso que decidí crear TIC Academy”, comenta su fundador, Sebastian Ouattara a EFE.

Ouattara abandonó su carrera en el sector farmacéutico y de finanzas en Francia para volver a su país y centrarse en este proyecto de inserción laboral y alfabetización digital con el que ya lleva seis años.

Ha logrado formar a 5.300 personas en 15 regiones del país de forma presencial y, por vía telemática, otras 2.000 pudieron beneficiarse del proyecto.

“Nuestro objetivo es poder completar los perfiles profesionales de los jóvenes y dirigir a los jóvenes emprendedores a utilizar herramientas digitales para poder realizar sus modelos y planes de negocio y aumentar notablemente sus ingresos”, relata el fundador de TIC Academy.

La ONG se nutre de alianzas con empresas privadas para fomentar la inserción laboral e impulsar contrataciones en compañías asociadas.

Sin embargo, no sólo los emprendedores se apuntan a las formaciones, sino también estudiantes de bachillerato.

Para Ange y Regina, dos estudiantes de 16 años, los cursos ayudan a cumplir su sueño de ser periodistas: “Nos apuntamos a la formación porque creímos que sería útil para impulsar nuestra carrera”, declara Regina a EFE.

Ouattara no sólo ha logrado transmitir el conocimiento, sino también el mensaje.

“Sin este conocimiento -concluye-, hoy en día es imposible encontrar empleo en cualquier sector, las formaciones permiten mejorar su vida cotidiana y su inserción en el mundo empresarial, ya que sin estas competencias digitales los jóvenes quedan al margen de la evolución mundial”. EFE

sa/aam/pa/cg

(foto)