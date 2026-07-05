Alfaro: «Quiero que la espuma baje» al hablar de su continuidad con Paraguay

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Redacción Deportes, 4 jul (EFE).- El entrenador argentino Gustavo Alfaro afirmó este sábado que el fútbol paraguayo necesita que «la espuma baje», para significar que los directivos y él necesitan tiempo para asimilar la eliminación del Mundial a manos de Francia en la fase de dieciseisavos de final.

Alfaro manifestó que él, por su parte, necesita hablar con su familia, tras confesar que a su esposa y sus dos hijas les ha prometido la retirada, pero primero las convenció de aplazar la decisión para dirigir en el Mundial de Catar 2022 a Ecuador y luego argumentó que quería estar con la de Paraguay en el actual torneo.

«Necesito respirar, necesito volver con mi familia», declaró durante una conferencia de prensa tras el partido que Francia ganó por 1-0 en Filadelfia.

«No te puedo responder eso», dijo a la pregunta para determinar si está anticipando su renuncia al banquillo de la selección.

Alfaro, quien cumplirá 63 años el 14 de agosto, llegó al banco de la selección paraguaya en agosto de 2024 y logró encarrilar a un equipo desmoralizado en las eliminatorias sudamericanas hasta obtener la sexta y última plaza directa por Sudamérica para el Mundial de 2026.

«Yo quería intentar una revolución», expresó al manifestar su decepción con la eliminación.

«Me voy con gran dolor», expresó visiblemente abatido en alusión a la partida del Mundial. EFE

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