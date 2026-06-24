Alfaro: «Tenemos que lograr algo que Paraguay en toda su historia no pudo lograr»

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Redacción Deportes, 24 jun (EFE).- El argentino Gustavo Alfaro, seleccionador de Paraguay, afirmó este miércoles que los guaraníes buscarán ante Australia una clasificación histórica a dieciseisavos, un desafío que, en caso de lograrse, sumará por primera vez dos victorias en una misma cita mundialista.

«Tenemos que lograr algo que Paraguay en toda su historia no pudo lograr», indicó en una rueda de prensa previa al encuentro de mañana contra Australia en el Estadio de la Bahía de San Francisco.

Alfaro analizó las virtudes de Mauricio Magalhaes como alternativa a Miguel Almirón, quien no disfrutará de minutos mañana tras la tarjeta histórica que recibió en el anterior duelo contra Turquía por taparse la boca para hablarle a un rival.

«Mauricio nos puede otorgar capacidad de pausa y organización. Son futbolistas de características diferentes; Miguel ataca más los espacios con mayor amplitud de recorrido, mientras que Mauricio puede jugar tranquilamente detrás del ‘9’ como organizador», explicó el técnico.

El seleccionador enfatizó el valor de haber cumplido el primer objetivo tras 16 años de dificultades para el fútbol paraguayo en el plano internacional: llegar a la última jornada de la fase de grupos con opciones matemáticas de clasificar.

«Para nosotros es muy difícil ganar un partido en una Copa del Mundo. El objetivo era llegar a la última fecha dependiendo de nosotros mismos para ganar confianza y buscar la hazaña frente al bloque bajo que planteará Australia», dijo.

Alfaro analizó a los contrincantes, quienes cuentan con la ventaja de competir en la confederación de Asia en vez de las de Oceanía para elevar su competitividad.

Australia comparte similitudes con Paraguay, ya que «no necesita la tenencia de la pelota para ganar», como demostró en su goleada 5-1 ante Curazao, precisó. Además, alertó sobre la envergadura física y la velocidad de sus atacantes, quienes registran algunas de las marcas más altas del torneo.

«Se lo dije a los jugadores: no existe el mañana. El mañana existe si salíamos con vida del partido anterior; ahora el mañana es para siempre. Nos queda jugar el resto, vivirlo como si fuera el último partido de la Copa del Mundo y ganarnos el derecho a tener uno más», enfatizó.

El argentino rechazó además cualquier postura conformista de cara al planteamiento táctico de mañana.

«Yo nunca me conformo. Que seamos un ránking FIFA inferior no hace que me sienta inferior en la cancha. Me hubiese gustado ser primero y no tercero, pero prefiero ser un tercero clasificado antes que quedar cuarto (…) mañana salimos a ganar el partido o quedamos eliminados», sentenció Alfaro. EFE

mvg/hbr