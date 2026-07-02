Alfaro acalla las críticas y abre debate: ¿Qué tipo de selección debe ser la Albirroja?

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Ron González

Redacción deportes, 2 jul (EFE).- Gustavo Alfaro silenció a los críticos después de guiar a Paraguay a un histórico triunfo ante Alemania en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de 2026 y abrió un debate que el fútbol guaraní se ha negado a dar hasta ahora: ¿Qué tipo de selección debe ser la Albirroja?

Ningún nación que se haya topado ante esta interrogante ha encontrado una respuesta que deje satisfechos a todos los estamentos de su llamado «país fútbol», algo que está pasando también en este caso.

El fútbol paraguayo es conocido por su «garra guaraní» -esa forma combativa que tienen los suramericanos de enfrentar las vicisitudes- así como por su «fórmula» simple, que consiste en bañar el área de centros buscando que un alto centrodelantero remate de cabeza.

Pero en esta edición de la Copa del Mundo, Paraguay ha mostrado diversas caras y planteamientos tácticos que los hinchas no le habían visto en la era Alfaro. A veces sin su garra. A veces sin su «fórmula».

En la fase de grupos cayó estrepitosamente por 4-1 ante Estados Unidos, sin dar muestras de su temido empuje.

El equipo se recuperó ante Turquía, a la que venció 0-1 pese a la expulsión de Miguel Almirón en la primera mitad, y luego mostró una actitud cautelosa contra la selección de Australia, ante la que empató sin goles para garantizar su pase a los dieciseisavos de final.

Con estos resultados, la Albirroja fue tercera del grupo D, con 4 puntos, y se citó con Alemania, un duelo que muchos paraguayos estimaron como imposible de ganar.

Uno de ellos fue el exguardameta José Luis Chilavert, quien habló de Alfaro y de su carrera con duras palabras por el empate contra los ‘Socceroos’.

«Es un personaje que no sabe nada de fútbol», dijo durante una entrevista con un medio paraguayo sobre el seleccionador albirrojo. «Lo único que sabe hacer es hablar», agregó ‘Chila’ en alusión a la conocida facilidad de palabra y propensión a decir frases motivadoras del argentino.

Pero Alfaro esquivó esta pelea, aunque llamó «francotirador» a Chilavert, y llegó a decir luego que le pareció extraño que los paraguayos, que regresaron a la Copa del Mundo de su mano después de 16 años de ausencia, no se alegraran de continuar en el torneo.

«El Mundial es fútbol de alto nivel y no un congreso de la ‘Corrupbol’ (Conmebol), donde usted es el filósofo de turno. Deje de mentir al pueblo paraguayo», respondió de nuevo ‘El Bulldog’.

El rifirrafe acabó cuando Paraguay echó a Alemania del Mundial en la tanda de penaltis y después de aplicar sin complejos un planteamiento defensivo y combativo durante el tiempo reglamentario y la prórroga.

También acabaron las críticas, que llegaron a ser masivas en redes sociales y, ante el próximo partido de octavos de final ante la favorita Francia de este sábado, cambiaron por una recomendación que el seleccionador ya ha venido atendiendo: defender primero.

Debate por el fútbol paraguayo

Asimismo, Alfaro lanzó el debate sobre el estilo de juego de la selección paraguaya y el rumbo que debe tomar el fútbol profesional de este país con una pregunta que, afirmó, ya ha hecho ante jugadores y federativos de la nación suramericana.

«¿Qué tipo de selección quieren tener?», cuestionó durante la conferencia de prensa después del partido ante los teutones.

«¿Qué tipo de fútbol quieren tener? ¿Dónde quieren estar? ¿Dónde quieren ver a Paraguay?», agregó para el debate y en referencia al fútbol profesional paraguayo.

Antes de viajar a la Copa del Mundo, Alfaro dijo a la prensa que consignó ante la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) un largo informe sobre el balompié de este país.

El documento contiene un análisis sobre las que considera las fallas del fútbol profesional paraguayo, del que se nutre la selección Albirroja.

«Yo se los dije ya la otra vez, (quiero) que (Paraguay) siempre esté entre los 4 mejores de Sudamericana y Libertadores», apuntó tras la resonante victoria ante Alemania, la más importante del país en su historia en los mundiales de la FIFA. EFE

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