Alfaro convoca a tres jugadores de clubes paraguayos para la visita a Perú

2 minutos

Asunción, 5 sep (EFE).- El seleccionador de fútbol de Paraguay, el argentino Gustavo Alfaro, convocó este viernes a tres jugadores de clubes de la Liga local para participar en los entrenamientos con miras al partido de la última jornada de las eliminatorias, este martes contra Perú en Lima.

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) informó en un comunicado de que el volante de Recoleta Lucas Romero; el defensa de Cerro Porteño Blas Riveros y el lateral derecho de Olimpia Rodney Redes se sumarán a la plantilla de la Albirroja, que el jueves se clasificó al Mundial 2026 tras empatar 0-0 con Ecuador en Asunción.

«Los jugadores formarán parte del operativo de preparación con miras al compromiso ante Perú», correspondiente a la jornada final de la fase de clasificación, indicó el organismo.

Además, la APF informó que el conjunto de Alfaro reanudó este viernes sus entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de la localidad de Ypané, vecina de Asunción.

«La jornada consistió en una movilización liviana y regenerativa para recuperar energías después del exigente encuentro frente a Ecuador», indicó la fuente en un comunicado.

Los trabajos, según la organización, incluyeron ejercicios en el gimnasio principal, pruebas de circulación técnica, juego de control y presión, y tareas de definición.

El grupo que jugó el jueves contra Ecuador realizó «un circuito de recuperación», agregó.

Con la clasificación al Mundial 2026 en la mano, la selección paraguaya tiene 25 unidades y está situada en la sexta posición de la tabla de clasificación.

Perú tiene 12 puntos y está eliminado al quedar en el penúltimo puesto de la ronda. EFE

ja/hbr