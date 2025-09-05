The Swiss voice in the world since 1935

Alfaro quiere más

Asunción, 4 sep (EFE).- El seleccionador de Paraguay, el argentino Gustavo Alfaro, dijo este jueves, tras la clasificación de sus dirigidos al Mundial que sus pupilos irán a competir con su mejor versión, y no a participar.

«Al Mundial yo no quiero ir a participar. Si yo vine acá es porque no solamente quería clasificar a una Copa del Mundo, sino que quiero ir a competir. Yo quería competir por lo máximo», dijo Alfaro a periodistas tras el partido que empató sin goles con Ecuador en el estadio Defensores del Chaco.

Alfaro, quien dirige a la Albirroja desde agosto de 2024, dijo que su equipo tiene que trabajar para nivelarse «todo para arriba» y para conseguir «la mejor versión» de sus jugadores.

«Ahora empieza otro tipo de búsqueda, ahora empieza otro tipo de trabajo. Lo que hicimos hasta acá nos alcanzó para ir a la Copa del Mundo, pero para mí no me alcanza para jugar el Mundial que a mí me gustaría jugar», dijo.

Agregó que los cambios no se relacionan con «la actitud» que pone el equipo, sino en conseguir un «crecimiento futbolístico» y de buscar una «exigencia de competitividad» para jugar el próximo Mundial en Estados Unidos, México y Canadá.

En ese sentido, anticipó que pedirá a sus pupilos un «nivel de exigencia mayor», que se ganen la titularidad y más minutos de juego en sus respectivos clubes, con el objetivo de «llegar de la mejor manera posible a la Copa del Mundo».

Alfaro garantizó que buscará ganar el próximo martes el último partido de las eliminatorias sudamericanas a Perú.

La Albirroja se ha clasificado hoy para jugar la novena copa de su historia. Antes lo hizo en las ediciones de 1930, 1950, 1958, 1986, 1998, 2002, 2006 y 2010. EFE

