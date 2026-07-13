Alfaro tiene «tiempo» para hablar de su continuidad en Paraguay, dice Gustavo Velásquez

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Asunción, 13 jul (EFE).- El defensor Gustavo Velásquez afirmó este lunes que aún hay «tiempo» para que el argentino Gustavo Alfaro pacte con la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) su continuidad al frente de la selección Albirroja, a la que llevó a los octavos de final de la Copa del Mundo.

«Claro», dijo Velásquez consultado por periodistas sobre si desea la permanencia del santafesino de 63 años en el banquillo de Paraguay. «Como todos saben, le hizo bastante bien a la selección y, seguramente, ellos van a tener tiempo para hablar de la continuidad», agregó.

Alfaro asumió la conducción de la selección paraguaya a mediados de 2024, cuando el equipo afrontaba una crisis de resultados en las eliminatorias sudamericanas del Mundial.

Bajo su mando, la Albirroja enderezó el rumbo y se hizo con una de las seis plazas directas a la Copa del Mundo, en la que eliminó a la cuatro veces campeona Alemania en tanda de penaltis en los dieciseisavos de final, si bien tropezó 0-1 en los octavos ante la favorita Francia.

Con la eliminación de Paraguay en el Mundial, cesó oficialmente el contrato de Alfaro.

A inicios de junio, el presidente de la APF, Robert Harrison, informó de «conversaciones informales» con el entonces seleccionador para su continuidad, mientras que el pasado día 6 le instó frente a parte de la plantilla y cientos de hinchas a que se mantuviera para un «segundo tiempo».

Alfaro ha sugerido que desea continuar como seleccionador de Paraguay, aunque ha matizado que debe tomar la decisión junto a su familia.

En mayo, durante una conversación informal con la prensa, el seleccionador llamó a establecer «un proceso» en todos los ámbitos del balompié del país sudamericano y pidió evitar «el cortoplacismo», cambios que asomó podrían convencerlo de seguir otro ciclo en el banquillo albirrojo. EFE

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