Alguaciles de Rusia incautan a una mujer en Baskiria 40 gatos, 30 perros y un cuervo

Moscú, 4 dic (EFE).- El Servicio Federal de Alguaciles (SFA) de la república rusa de Baskortostán incautaron 40 gatos, 30 perros y un cuervo a una residente de la ciudad de Neftekamsk que se negó a atender adecuadamente a estos animales en su casa.

Según informó la entidad en su portal oficial, la ciudadana de 46 años vivía en un apartamento de 48 metros cuadrados junto a todos estos animales, lo cual generó quejas entre los vecinos debido a los fuertes olores desagradables y los chillidos día y noche.

La mujer, que mostraba un gran afecto por los animales, se aisló completamente de sus vecinos, escondiéndose de ellos para no responder a sus reproches.

En mayo pasado el SFA regional inició un procedimiento de ejecución en contra de la residente, con la exigencia de poner orden en su apartamento, liberarlo de los animales y llevar a cabo la desinfección y desinfestación del local en un plazo de 30 días.

Sin embargo, la mujer no cumplió estas exigencias, por lo cual el SFA abrió una causa administrativa en su contra y finalmente requisó los animales.

Los gatos y los perros fueron entregados a refugios de animales, mientras que el cuervo fue puesto en libertad.EFE

