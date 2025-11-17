Algunos aguaceros en el inicio de la semana laboral en la República Dominicana

Santo Domingo, 17 nov (EFE).- El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó algunos aguaceros para este lunes, especialmente en horas de la tarde, en Hato Mayor, El Seibo, Duarte, Monte Plata, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Espaillat, Puerto Plata, Valverde, Santiago Rodríguez, San Juan, Elías Piña y María Trinidad Sánchez, entre otras zonas.

Esto, señaló el organismo, debido a los efectos locales y la proximidad de una vaguada asociada a un nuevo sistema frontal.

En cuanto a las temperaturas, se sentirán calurosas durante el día, mientras que serán agradables en la noche y madrugada, especialmente en las zonas de montañas y valles del interior, debido al viento fresco del noreste. EFE

