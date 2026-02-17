Algunos sospechosos de la muerte del activista de ultraderecha en Francia son de extrema izquierda

Varios sospechosos de haber propinado una paliza mortal al militante nacionalista Quentin Deranque en Lyon, en el sureste de Francia, han sido identificados como miembros de «extrema izquierda», informó a AFP una fuente cercana al caso.

Los sospechosos pertenecientes al «movimiento de extrema izquierda» no están fichados S (lista de personas consideradas como amenazas para la seguridad del Estado), precisó esta fuente.

El joven sucumbió el sábado como consecuencia de sus heridas, dos días después de los golpes propinados por al menos seis individuos enmascarados y encapuchados, según declaraciones del fiscal el lunes.

Este estudiante era, según el colectivo identitario de extrema derecha Némésis, el encargado de garantizar la seguridad de varios de sus militantes que habían acudido a manifestarse contra una conferencia de la eurodiputada del partido Francia Insumisa (LFI, izquierda radical) Rima Hassan.

Muy criticado, el partido del excandidato presidencial Jean Luc Mélenchon expresó su indignación por lo que considera el uso «político» del caso.

Pero el gobierno del presidente Emmanuel Macron atribuye a Francia Insumisa una «responsabilidad moral».

La sesión semanal de preguntas al gobierno el martes por la tarde en la Asamblea Nacional se anuncia tumultuosa.

