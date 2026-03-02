Ali Lariyani, un ultraconservador que llevó la negociación nuclear

Redacción internacional, 2 mar (EFE).- El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyani, afirmó la mañana de este lunes que la república islámica no negociará con Estados Unidos.

¿Quien es Ali Lariyani?. Ex presidente del Parlamento durante más de una década y excomandante de la Guardia Revolucionaria, es secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán. Y hasta 2026 fue uno de los artífices de la negociación nuclear.

En febrero de 2026, antes de la ofensiva estadounidense e israelí, Jamenei le nombró como responsable para administrar Irán si el propio líder caía. De tendencia ultraconservadora, en los últimos años ha ido moderando su postura.

Nacido en Nayaf (Irak) en 1958, posee una completa formación con un máster en Filosofía por la Universidad de Teherán y una licenciatura en Matemáticas e Informática por la Universidad iraní de As Sharif.

En los años 90, durante la presidencia de Hashemi Rafsanjani ejerció como ministro de Cultura y Consejo Islámico, puesto que siguió ocupando durante la presidencia de Mohamed Jatami.

En 1994, Jamenei le puso al frente de la radiotelevisión estatal iraní, puesto en el que permaneció 10 años, y en 2004, lo nombró su representante en el Consejo Supremo de Seguridad Nacional.

Ya en 2005, pasó a ser director del Consejo de Seguridad Nacional, organismo encargado de la negociación nuclear con la UE.

Lariyani fue elegido presidente del Parlamento iraní el 28 de mayo de 2008, puesto que reeditó hasta en ocho ocasiones hasta 2020.

El 15 de mayo de 2021 se inscribió como candidato independiente a las presidenciales del 18 de junio, con el objetivo prioritario de resolver las divisiones internas en el país, aunque su candidatura fue rechazada por el Consejo de Guardianes.

En febrero de 2026, Lariyani fue el encargado de hablar con el sultán de Omán, Haitham bin Tariq, mediador entre Teherán y Estados Unidos en conversaciones nucleares, para alcanzar un acuerdo «equilibrado y justo».

Lariyani es uno de los funcionarios de seguridad iraníes (uno de los «arquitectos») sancionados por Estados Unidos en enero de 2026 tras la represión de Irán a las multitudinarias protestas, en las que murieron miles de personas.

