Aliado de Kast critica el proyecto de ley que obliga a las mujeres a oír el latido fetal

Compartir

3 minutos

Santiago de Chile, 28 jul (EFE).- El presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), partido conservador chileno que respalda al Gobierno del ultraderechista José Antonio Kast y forma parte del oficialismo, afirmó este martes que el proyecto de ley que obligaría a las mujeres a escuchar el latido del feto antes de abortar sería «poco efectivo» porque «evitará muy pocos abortos».

«Nuestro partido es provida y siempre ha mantenido una postura contraria al aborto. La defensa de la vida no es un tema de poca relevancia para nosotros, sino que forma parte central de nuestro cuerpo de ideas y principios, pero consideramos que es poco efectiva y evitaría pocos abortos», señaló el líder de la UDI, Guillemo Ramírez.

Bautizado como «Escucha su corazón», el proyecto empujado por la ultraderecha chilena busca modificar el Código Sanitario para que, antes de realizar un aborto, los médicos informen a las mujeres sobre «la actividad cardíaca embrionaria o fetal» y le ofrezcan «la oportunidad de escucharla».

El también diputado subrayó que la iniciativa legal, presentada por congresistas del Partido Republicano (PR), fundado por el presidente Kast, y del Partido Nacional Libertario (PNL), resulta «difícil de fiscalizar» y adelantó que la UDI presentará una alternativa al Ejecutivo para que sea presentado desde La Moneda.

«Durante la campaña, el Gobierno dijo que estas materias no serían prioritarias porque se trataba de una administración de emergencia. Sin embargo, nosotros estamos solicitando que se haga una excepción y se presente un proyecto de ley sobre acompañamiento», deslizó Ramírez.

«Las mujeres que enfrentan solas un embarazo, porque no cuentan con el apoyo de su pareja, sus padres o sus amigas, son mucho más propensas a abortar que una mujer que está acompañada por alguien que le dice: ‘Sigue adelante, yo te apoyo’. Así podremos evitar abortos”, añadió Ramírez.

En Chile, el aborto es legal desde 2017 en tres causales específicas: riesgo para la madre, inviabilidad fetal y violación.

De acuerdo a la propuesta del PR y del PNL, si la mujer rechaza escuchar el latido fetal, «el médico deberá negarse a practicar la interrupción del embarazo» y dejarlo registrado por escrito en su ficha clínica.

Iniciativas similares fueron adoptadas en 2022 en Hungría, durante el mandato de Viktor Orbán, uno de los mayores referentes ideológicos de Kast; y en 2023 en la región española de Castilla-León, donde gobierna una coalición integrada por el Partido Popular (PP) y Vox.

Kast, declarado antiabortista y padre de nueve hijos, prometió durante su campaña no dar la «batalla cultural» y enfocar su Gobierno en las principales preocupaciones de los chilenos: la economía y la delincuencia.

El Gobierno ha recalcado que se trata de una iniciativa parlamentaria y la ministra de la Mujer, Judith Marín, conocida por su beligerante posición antiabortista, no se ha pronunciado. EFE

vc/ssb/lpm