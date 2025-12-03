Aliados aportan 1.000 millones más en armas para Ucrania mientras confían en negociación

Bruselas, 3 dic (EFE).- Los ministros de Exteriores de la OTAN continuaron este miércoles mostrando su apoyo a Ucrania con la contribución de varios aliados de 1.000 millones de euros a la iniciativa para comprar armas estadounidenses para Kiev, mientras mantienen su confianza en que los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos por la paz tendrán resultado.

“Creo que son en total seis países, quizá incluso siete, dependiendo de algunas decisiones finales en sus capitales, los que se han comprometido con el programa PURL, lo que también es testimonio de que lo estamos consiguiendo y de que el reparto de la carga está ahora en una situación mucho mejor”, indicó el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, en una rueda de prensa tras la ministerial.

Durante el encuentro en Bruselas, Alemania y Noruega, junto a Polonia y Países Bajos, anunciaron su participación en dos nuevos paquetes de 500 millones de euros en el marco de la iniciativa PURL, impulsada en julio por la OTAN para que los aliados europeos y Canadá adquieran armas de EE. UU. para enviar a Ucrania.

Ottawa también dijo hoy que aportará 200 millones de dólares a un próximo paquete de PURL.

Rutte indicó que hoy conoció que incluso países socios de la OTAN, Nueva Zelanda y Australia, también participarán en el programa.

“También es una señal para (el presidente ruso) Vladímir Putin: no vamos a irnos a ninguna parte. Estamos aquí para quedarnos, para asegurarnos de que Ucrania tenga lo que necesita para seguir adelante”, indicó el político neerlandés, que habló igualmente de presión para el pueblo ruso que ve la pérdida de “20.000 soldados al mes en Ucrania”.

Según Rutte, esa iniciativa ha recabado ya 4.000 millones de dólares y confió en llegar a los 5.000 antes de que acabe el año. También consideró que en 2026 se debe mantener el ritmo de aportar 1.000 millones al mes a través de PURL.

«Todos perciben que estamos en un momento crítico y que se necesitan acciones prácticas ahora, no mañana ni pasado mañana, para estabilizar el frente, para reforzar la posición ucraniana en la mesa de negociaciones», dijo por su parte el ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, que destacó el apoyo de sus socios para que Ucrania no haya de hacer concesiones en sus aspiraciones de entrar en la OTAN ni haya de aceptar que se cambien sus fronteras por la fuerza.

Apoyo a la negociación de EE.UU.

Preguntado por si temía que las negociaciones se rompieran o que Washington decidiera detener el envío de sus armas a Ucrania, Rutte se mostró categórico: “No creo que tengamos que pensar en un plan B”, dijo.

El secretario general afirmó que “solo hay una persona en todo el mundo que ha sido capaz de romper el punto muerto en lo que respecta a la guerra en Ucrania, y esa persona es el presidente estadounidense, Donald J. Trump”.

“Y lo ha conseguido. Empezó a involucrarse en febrero y sigue involucrado hasta hoy, al igual que su equipo, incluyendo a Steve Witkoff, Marco Rubio y todos los actores clave del lado estadounidense”, dijo sobre el enviado especial de la Casa Blanca y el secretario de Estado.

A su juicio, esa acción es “crucial, porque, al fin y al cabo, Estados Unidos es, con diferencia, el mayor aliado de la OTAN y la nación más poderosa del mundo”.

Rutte insistió hoy en que está en permanente contacto con Rubio, al que disculpó por no asistir hoy a la reunión ministerial aliada, aunque rehusó dar detalles del estado de las conversaciones de EE. UU. con Ucrania por un lado y con Rusia por otro.

Insistió en que Rusia está “mostrando un comportamiento cada vez más imprudente en lo que respecta a la OTAN, como violar nuestro espacio aéreo, llevar a cabo ciberataques y desplegar barcos espías para cartografiar la infraestructura submarina de nuestros aliados”.

«Estos incidentes ponen de relieve la necesidad de mantener una vigilancia inquebrantable. Debemos seguir respondiendo con fuerza, unidad y determinación”, afirmó.

También consideró que “no hay razón para debatir” el actual concepto estratégico de la Alianza, en el que se apunta a Rusia como su mayor amenaza.

Por otra parte, los ministros aliados abordaron hoy un informe interno sobre China, y Rutte dijo que “no podemos ser ingenuos”.

“Estamos absolutamente convencidos de que, si China decidiera actuar contra Taiwán, (el presidente chino) Xi Jinping llamaría primero a Vladímir Putin y le pediría que nos mantuviera ocupado en esta parte del mundo”, ejemplificó. EFE

