Aliados de Kiev refuerzan su ayuda a Ucrania y aumentan la presión sobre Moscú

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Los países de la llamada Coalición de Voluntarios, aliados de Kiev, se reunieron el lunes en París para reforzar su ayuda a Ucrania y aumentar la presión sobre Moscú para que ponga fin a la guerra.

Representantes de los 37 miembros de la coalición, incluido el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, realizaron la 16ª reunión del grupo, lanzado por Francia y el Reino Unido para proporcionar apoyo militar a Ucrania tras la invasión rusa de febrero de 2022.

«Estamos decididos a seguir apoyando a Ucrania aún más rápido y con más contundencia», declaró el presidente francés Emmanuel Macron al término del encuentro.

Anunció que Ucrania adquirirá 16 cazas Rafale, así como baterías SAMP/T de nueva generación para reforzar las defensas antiaéreas ucranianas, sometidas a una fuerte presión por los repetidos ataques con misiles balísticos rusos en las últimas semanas.

Macron dijo además que la Fuerza Multinacional para Ucrania, que se desplegará una vez que hayan cesado los combates para disuadir a Rusia de cualquier nueva ofensiva, realizará ejercicios en los próximos meses en países vecinos de Ucrania para «demostrar nuestra preparación».

Asimismo, anunció el refuerzo de la cooperación entre países europeos para luchar contra la flota fantasma de petroleros que permite a Rusia eludir las sanciones y financiar su esfuerzo bélico.

«Es un día histórico para todos nosotros», celebró Zelenski, que no deja de reclamar más medios de defensa antiaérea ante los misiles rusos que caen diariamente sobre su país.

Horas más tarde, varias explosiones se escucharon en la capital ucraniana después de que la Fuerza Aérea advirtiera de la aproximación de varios misiles, constató un periodista de la AFP.

«Los sistemas de defensa antiaérea se activaron la capital. El enemigo ataca Kiev con misiles balísticos», señaló el alcalde Vitali Klitschko en Telegram.

Justamente antes de la cumbre en París, nueve países europeos crearon junto a Ucrania una coalición «puramente defensiva» destinada a desarrollar capacidades «antibalísticas» en Europa, de las que Kiev carece frente a los ataques aéreos de Rusia.

«No lo hacemos contra ningún pueblo, sino en defensa de los nuestros», indica la declaración conjunta de Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Noruega, España, Suecia, Ucrania y el Reino Unido.

La cumbre en París tuvo lugar en vísperas del feriado nacional francés del Día de la Bastilla, que incluye un desfile militar que este año abrirá con 500 soldados de los países de la coalición para subrayar su apoyo a Ucrania.

Zelenski, el primer ministro británico Keir Starmer y el canciller alemán Friedrich Merz asistirán al desfile junto con otros muchos dirigentes del grupo.

«Ha llegado la hora de acabar con este derramamiento de sangre sin sentido en Ucrania», declaró Merz tras la cumbre.

Afirmó que el apoyo a Ucrania —por el cual el embajador alemán en Rusia fue convocado el lunes— es «en aras de la libertad en toda Europa».

– «Coalición de belicistas» –

Antes de reunirse con sus homólogos, el presidente francés alabó el «despertar estratégico» de los europeos, un mensaje dirigido a Rusia, pero también a los aliados estadounidenses.

«Sí, la paz es nuestro objetivo. Sí, valoramos la libertad y el Estado de derecho. Y sí, estamos dispuestos a luchar para defenderlos. Siempre, y con sangre si hace falta», afirmó Macron en su tradicional y último discurso a las Fuerzas Armadas previo al 14 de julio.

Moscú descalificó el lunes la cumbre como una reunión de dirigentes que «no quieren la paz».

«Se trata de una coalición de belicistas», afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Macron y los demás dirigentes destacaron la renovada sintonía con Estados Unidos en torno a Ucrania tras la cita del G7 en junio en Francia y la reunión de la OTAN la semana pasada en Turquía.

El presidente estadounidense Donald Trump mantiene relaciones con el líder ruso, Vladimir Putin, al tiempo que critica periódicamente tanto a Moscú como a Kiev, pero en esta reuniones señaló su intención de ofrecer un mayor apoyo a Ucrania.

Estados Unidos no integra la Coalición de Voluntarios y ha descartado cualquier despliegue de tropas terrestres estadounidenses, pero participaría en la supervisión de un cese de hostilidades.

Un alto el fuego, sin embargo, sigue siendo una perspectiva lejana mientras continúan los combates, y Zelenski ha reiterado en los últimos días su llamamiento a los aliados para que envíen más ayuda militar.

Desde junio, Kiev es blanco de ataques masivos con un número creciente de misiles, en particular balísticos, más rápidos y más difíciles de interceptar.

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