Aliados de la OTAN tratan de descifrar los «confusos» movimientos de tropas de EEUU

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Los miembros europeos de la OTAN esperan este viernes obtener aclaraciones del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, sobre los últimos movimientos de tropas ordenados por Washington, y tratarán de apaciguar la ira del presidente Donald Trump antes de la cumbre prevista en julio.

Los ministros de Relaciones Exteriores de la alianza se reúnen en la ciudad sueca de Helsingborg, tras las tensiones vividas este mismo mes cuando Washington anunció abruptamente que retiraría 5.000 soldados de Alemania tras una disputa entre Trump y el jefe del gobierno de ese país, Friedrich Merz.

Este jueves, Trump causó desconcierto al asegurar que enviará 5.000 soldados a Polonia, en un aparente giro de guión.

La iniciativa fue bien recibida por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y por el canciller polaco, pero despertó preocupación sobre una falta de coordinación entre Estados Unidos y sus aliados.

«Esto es confuso, de hecho, y no siempre es fácil orientarse», comentó la canciller sueca, Maria Malmer Stenergard.

Algunos ministros de la Alianza dijeron que ya se esperaban la retirada de tropas estadounidenses del continente, con Washington ocupado en otras amenazas -Oriente Medio, China, Pacífico- y Europa focalizada en reforzar sus propios medios defensivos.

«Lo que importa es que esto se haga de forma ordenada, para que Europa sea capaz de fortalecerse cuando Estados Unidos reduzca su presencia», dijo el ministro noruego de Relaciones Exteriores, Espen Barth Eide.

Esta reunión llega además después de que el magnate republicano arremetiera contra Europa por no secundar su guerra contra Irán.

Algunos diplomáticos apuntaron que el objetivo en Suecia es pasar página antes de la cumbre de la alianza en julio en la capital turca, Ankara, para concentrarse en la cuestión del aumento de gasto en Defensa por parte de los europeos.

«Las opiniones del presidente, y por decirlo francamente, su decepción con algunos de nuestros aliados de la OTAN y su respuesta a nuestras operaciones en Oriente Medio, están bien documentadas. Son algo por lo que se deberá responder», declaró este viernes el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, antes de la reunión.

«Pero eso no se solucionará ni se abordará hoy», precisó.

Además, dijo que la cumbre de Ankara «probablemente será una de las más importantes cumbres de líderes en la historia de la OTAN».

En un intento por calmar la tormenta, algunos aliados han enviado buques más cerca de la región para, cuando termine la guerra, ayudar con el estrecho de Ormuz, vía clave para el tránsito de hidrocarburos que Irán ha bloqueado de facto.

«Los europeos han escuchado el mensaje», señaló Rutte.

El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, dijo que no espera que la OTAN envíe su propia misión a la región.

– ¿Ankara eclipsada? –

Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca el año pasado, la OTAN ha superado una serie de crisis, entre ellas convencerlo de que desistiera de su intento de apoderarse de Groenlandia, un territorio autónomo bajo soberanía danesa.

Ahora, las repercusiones de la guerra con Irán amenazan con eclipsar la cumbre de Ankara.

La OTAN esperaba centrarse en demostrarle a Trump que los aliados están cumpliendo la promesa que le hicieron en la cita del año pasado de aumentar el gasto en Defensa al 5% de sus PIB.

Fuentes diplomáticas aseguran que se están preparando una serie de acuerdos armamentísticos para demostrarle al magnate que Europa está haciendo lo que dice.

Pero más allá de la carrera por complacer al imprevisible Trump, existe una aceptación entre los europeos de que tendrán que valerse cada vez más por sí mismos.

Liderados por Alemania, con un fuerte aumento de su gasto, hay un creciente clima de firmeza, pero por ahora las discusiones se centran en reforzar el papel de Europa en la OTAN en lugar de crear una alternativa.

«Ahora que Estados Unidos está reevaluando su nivel de compromiso y presencia en Europa dentro de la alianza, es precisamente la oportunidad (…) para europeizar la OTAN», afirmó el ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot.

Un área en la que los europeos ya están actuando con mayor autonomía es el apoyo a Ucrania.

Rutte está presionando para obtener más compromisos de compra de armas a Estados Unidos para entregarlas a Kiev.

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