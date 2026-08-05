Aliados de Trump dominan las primarias republicanas en Virginia, Kansas y Michigan

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Washington, 4 ago (EFE).- Los principales candidatos respaldados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se impusieron este martes en las elecciones primarias republicanas de Virginia, Kansas y Michigan, reforzando el control del mandatario sobre el Partido Republicano de cara a las elecciones de medio mandato de noviembre.

En Michigan, el congresista John James, apoyado por Trump, derrotó al empresario Perry Johnson en la primaria republicana para gobernador y enfrentará en noviembre a la secretaria estatal, la demócrata Jocelyn Benson, quien también ganó la nominación de su partido.

Con cerca del 80 % de los votos escrutados, James superaba el 70 % de los sufragios frente a menos del 30 % de Johnson, según los resultados oficiales difundidos durante la noche electoral.

El respaldo del presidente también se reflejó en las primarias para la Cámara de Representantes en Michigan, donde los congresistas republicanos Bill Huizenga, John Moolenaar, Tim Walberg, Tom Barrett y Lisa McClain revalidaron sus nominaciones en distritos considerados favorables para el Partido Republicano.

En Kansas, el presidente del Senado estatal, Ty Masterson, respaldado por Trump, ganó la primaria republicana para gobernador y avanzó a las elecciones generales, en las que buscará recuperar para los republicanos la gobernación actualmente en manos demócratas.

Mientras, en Virginia, Bert Mizusawa, exasesor de política exterior de Trump, obtuvo la nominación republicana para el Senado federal y será el rival del demócrata Mark Warner en noviembre.

Asimismo, el congresista John McGuire, otro aliado del mandatario, aseguró la candidatura republicana por el quinto distrito del estado para buscar la reelección.

Las victorias de los aspirantes respaldados por Trump contrastaron con la atención nacional centrada en la disputada primaria demócrata para el Senado en Michigan, donde el progresista Abdul El-Sayed y la congresista Haley Stevens libraban una contienda que puso de manifiesto las divisiones internas del Partido Demócrata sobre la estrategia electoral y la política hacia Oriente Medio.

Mientras sucedía la jornada electoral, Trump participaba en una cena de recaudación de fondos republicana realizada en el club de golf de su propiedad ubicado en Rancho Palos Verdes, una ciudad de la costa de Los Ángeles. EFE

dte/ gad