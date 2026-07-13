Aliados de Ucrania se reúnen en París para intensificar la presión sobre Rusia

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Líderes de los países aliados de Ucrania se reúnen este lunes en París con el presidente Volodimir Zelenski en una cumbre para reafirmar el apoyo a Kiev e intensificar la presión sobre Rusia.

El encuentro de la «coalición de los voluntarios», lanzada por Francia y Reino Unido para brindar apoyo militar a Ucrania tras la invasión rusa de 2022, busca presionar a favor de un alto el fuego y de nuevas conversaciones de paz, indicó el viernes la presidencia francesa.

Al menos 25 gobernantes asistirán al encuentro, un día antes del feriado por la fiesta nacional en Francia en conmemoración de la toma de la Bastilla durante la Revolución Francesa de 1789.

Zelenski y otros gobernantes asistirán también al desfile militar en los Campos Elíseos de París el 14 de julio, en lo que Francia anuncia como una manifestación de apoyo a Ucrania.

La cumbre se celebra en «un momento muy fuerte de renovada convergencia y unidad transatlántica», así como de «dinámicas más favorables para Ucrania en el terreno», según el Elíseo.

Este encuentro tiene un triple objetivo, explicó el ministro de Relaciones Exteriores francés Jean-Noël Barrot al diario Ouest-France: apoyo a Ucrania, «especialmente en materia de defensa antiaérea» frente a los bombardeos rusos; aumentar la presión sobre Moscú con «un 21º paquete de sanciones europeas» y preparar «la paz y la definición de las garantías de seguridad que serán indispensables para prevenir cualquier nueva agresión».

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha restablecido la relación con su homólogo ruso Vladimir Putin en cuanto regresó a la Casa Blanca pero se mostró dispuesto a dar mayor respaldo a Ucrania durante la cumbre del G7 de junio en Francia y en la reciente cumbre de la OTAN en Turquía.

Además el Congreso de Estados Unidos avanzó con una ley bipartidista para sancionar a los países que compran petróleo y gas rusos.

– Fuerza multinacional –

Los gobernantes de la coalición se centrarán en la cooperación en materia de defensa aérea y antibalística, lo que incluye otorgar licencias para la fabricación de armas en el país.

La Fuerza Multinacional para Ucrania, que se desplegará cuando concluya la guerra, dispone de un «estado mayor operativo» para «demostrar a Rusia» que está preparada, indicaron autoridades francesas.

Para ello se programarán ejercicios militares conjuntos, según Macron.

La coalición iniciada en febrero de 2025 se ha reunido más de 15 veces, y el 6 de enero -en presencia de enviados estadounidenses- adoptó la Declaración de París, que establece garantías de seguridad para proteger a Ucrania de un nuevo ataque ruso y para monitorear un eventual alto el fuego.

Washington no forma parte de la coalición de los voluntarios, pero estaría involucrado en el monitoreo de un alto el fuego.

Francia, Reino Unido y España se han declarado dispuestos a enviar tropas, algo que Moscú rechaza.

De todos modos no hay indicios de que se alcance pronto un alto el fuego.

Los combates continúan y ambos bandos se atacan a diario con misiles y drones.

Estados Unidos autorizó este mes a Ucrania construir sistemas de defensa aérea Patriot, capaces de derribar misiles balísticos, pero tomará meses comenzar la producción.

Zelenski ha insistido en que los aliados brinden más ayuda militar para ayudar a Ucrania a repeler la invasión rusa.

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