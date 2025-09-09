Aliados prometen más ayuda a Ucrania, que pide defensas aéreas frente a los ataques rusos

Londres, 9 sep (EFE).- Los aliados de Ucrania se comprometieron este martes a intensificar su apoyo militar durante la 30.ª reunión del Grupo de Contacto sobre Defensa de Ucrania, también conocido como formato Ramstein, celebrada en Londres en formato híbrido con la participación de más de 50 países.

Al inaugurar la sesión, el ministro de Defensa británico, John Healey, que copresidió la cita con su colega alemán, Boris Pistorius, advirtió de que los ataques de Rusia solo aumentarán la unidad de los socios de Kiev y destacó la necesidad de acelerar el envío de municiones, artillería, drones y sistemas de guerra electrónica.

«Vemos su agresión, vemos sus nuevos ataques, pero solo fortalecen nuestra unidad con los ucranianos y nuestra determinación de ir más lejos y más rápido para apoyarlos», advirtió al presidente ruso, Vladímir Putin.

«Nuestras prioridades están claras: respaldar a Ucrania en su lucha hoy y prepararnos para la paz mañana», añadió.

Healey recordó que el Reino Unido ha entregado casi cinco millones de proyectiles, 60.000 obuses, cohetes y misiles, 2.500 plataformas no tripuladas y 200 sistemas de defensa y guerra electrónica, utilizando más de 1.000 millones de euros en activos rusos confiscados para adquirir equipamiento crítico.

Anunció además que Londres financiará en los próximos doce meses miles de drones de ataque de largo alcance de un solo uso, fabricados en el Reino Unido y enviados al Ejército ucraniano.

Defensa antiaérea urgente

El ministro de Defensa de Ucrania, Denís Shmigal, reclamó con urgencia sistemas y municiones de defensa antiaérea para proteger principalmente las infraestructuras energéticas y a la población ante el recrudecimiento de los ataques rusos, incluido el misil que impactó el domingo en la sede del Gobierno ucraniano en Kiev.

«Aún necesitamos diez sistemas Patriot adicionales y misiles para Patriot, SAMP-T, NASAMS, IRIS-T y Hawks. Es urgente porque Rusia planea más ataques contra nuestro sistema de energía y nuestras infraestructuras», dijo Shmigal al inicio de la reunión, que prosiguió a puerta cerrada.

Pidió también 6.000 millones de dólares para producir drones interceptores y vehículos de ataque de corto y largo alcance, y reclamó a los socios destinar en conjunto 60.000 millones de dólares en gastos de defensa.

Impulso a los drones

Pistorius anunció que Alemania y Ucrania ultiman contratos por 300 millones de euros para fabricar miles de drones de largo alcance en Ucrania en el marco de la iniciativa ‘Deep Strike’.

Confirmó que los primeros lanzadores de dos sistemas Patriot completos ya han sido entregados a Kiev, dentro del acuerdo con Estados Unidos para reemplazos rápidos.

El ministro de Defensa alemán indicó que su país seguirá suministrando armas, repuestos y municiones para reforzar la defensa ucraniana y debilitar la capacidad bélica rusa.

La reunión contó también con la participación del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que no intervino en los discursos iniciales abiertos a la prensa.

El miércoles se celebrará también en Londres la reunión del grupo de defensa E5 (Francia, Alemania, Italia, Polonia y Reino Unido), centrada en los últimos avances en el apoyo militar a Ucrania y la seguridad europea. EFE

