Alianza, del argentino Corti, busca ampliar su venta sobre Firpo en Apertura salvadoreño

2 minutos

San Salvador, 10 oct (EFE).- El Alianza, dirigido por el argentino Ernesto Corti, buscará el fin de semana ampliar su ventaja sobre el Luis Ángel Firpo en la jornada 16 del torneo Apertura de El Salvador, en la que se disputarán cinco de seis partidos.

Los Albos del Alianza, actuales campeones nacionales, suman 36 puntos y son líderes del Apertura, aunque con los Toros del Firpo pisándoles los talones -en el segundo lugar con 31 unidades- y con afán de volver al primer lugar.

En esta jornada, en la que los equipos de la liga sufren algunas ausencias de jugadores por estar con la selección nacional por los partidos de la eliminatoria mundialista de la Concacaf, los Albos de visita se enfrentarán a los Caleros del Isidro Metapán.

El Metapán es cuarto con 27 puntos por debajo del Futbolistas Asociados Santanecos (FAS), en el tercer lugar con 30 unidades y que tiene que recibir al Municipal Limeño.

Entre tanto, el Firpo del costarricense Marvin Solano recibirá, en la calurosa ciudad de Usulután (oriente), al Cacahuatique en el quinto puesto con 23 puntos por encima de Limeño, con 20 unidades en la sexta posición.

El Platense, ubicado en el lugar siete con 17 puntos al igual que los Emplumados del Águila (octavo lugar), se enfrentará al Inter FA, en el noveno puesto con 13 unidades.

La jornada del fin se semana se cierra con el encuentro entre Hércules, del argentino Gabriel Álvarez y en la última posición 8 puntos, y el Zacatecoluca que se ubica en el puesto 11 con 9 puntos.

Los Emplumados del Águila, que recientemente han estrenado técnico y se trata del mexicano Juan Carlos Chávez, tendrán que esperar al miércoles 29 de octubre para enfrentar al Fuerte San Francisco, en el décimo lugar con 10 puntos, para completar la jornada 16.

La lucha en la clasificación de goleadores la encabeza el salvadoreño Juan Argueta con 9 tantos, seguido del trinitense Jomal Williams y del salvadoreño José Erick Correa con 8.

– Programación 16a. jornada:

. Sábado 11: Firpo-Cacahuatique, FAS-Limeño y Metapán-Alianza.

. Domingo 12: Platense-Inter FA y Hércules-Zacatecoluca. EFE

