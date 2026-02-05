Alianza busca mejorar la atención oncológica ante diagnósticos tardíos en México

Ciudad de México, 4 feb (EFE).- Una alianza estratégica que busca mejorar la atención oncológica, impulsar la detección temprana y reducir el impacto económico y social del cáncer en México, donde siete de cada diez personas que lo padecen reciben su diagnóstico en una etapa avanzada, fue presentada este miércoles en la capital del país.

La presentación de la alianza fue en el marco del Día Mundial contra el Cáncer, que se conmemora hoy y que tiene como objetivo concientizar a la población sobre este padecimiento y movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención y control de esta enfermedad.

La iniciativa fue anunciada por Auna, un grupo de salud que opera redes integradas de atención médica en América Latina, y la Asociación Mexicana de Lucha Contra el Cáncer (AMLCC) durante el foro ‘Unidos por un futuro sin miedo’, como la presentación pública de un nuevo modelo de atención oncológica que busca reducir el gasto directo de las familias mediante prevención, detección temprana, atención médica protocolizada y cobertura financiera desde etapas iniciales.

El esquema propone una ruta integral de atención que evita la fragmentación del tratamiento —consultas, estudios, medicamentos y seguimientos por separado—, reduce retrasos, pagos imprevistos y atiende la falta de recursos, una de las principales causas de abandono terapéutico en México.

Actualmente, México enfrenta limitaciones estructurales de su sistema de salud y profundas brechas de acceso. La tasa de informalidad laboral en el país se ubicó en 55,4 % en el tercer trimestre de 2025, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), lo que implica que millones de personas carezcan de seguridad social por lo que tienen que costear los gastos con recursos propios.

Especialistas advierten que con frecuencia hay un retroceso abrupto en la escala económica de los hogares, al obligarlos a endeudarse, vender activos o abandonar actividades productivas para sostener la atención médica.

“Detrás de cada diagnóstico hay familias que reorganizan su vida, personas que interrumpen su trabajo, su alimentación y su bienestar emocional. El cáncer no solo amenaza la supervivencia, también deteriora la calidad de vida y coloca a los hogares en una situación de vulnerabilidad que muchas veces es evitable si se llega a tiempo”, afirmó la directora de la AMLCC, Mayra Galindo Leal.

El modelo integra prevención, detección temprana, tratamiento protocolizado y acompañamiento continuo, con el objetivo de empoderar a las personas para tomar decisiones informadas sobre su salud y reducir el abandono de tratamientos.

A nivel global, apenas el 3 % del gasto en salud se destina a prevención, frente a más del 80 % orientado a la atención de la enfermedad, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud.

El esquema ya ha sido implementado con resultados positivos en Colombia y Perú, donde ha permitido mejorar la continuidad del tratamiento, la sobrevida y la calidad de vida de los pacientes.

Para Suso Zamora, presidente de Auna, el objetivo es “empoderar a otros con acceso real a atención oncológica integral y protección financiera, especialmente a quienes hoy quedan fuera del sistema formal de salud”. EFE

