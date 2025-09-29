Alianza cumple su objetivo, golea y le quita el liderato a Firpo en Apertura salvadoreño

San Salvador, 28 sep (EFE).- El Alianza, del argentino Ernesto Corti, le arrebató el liderato al Luis Ángel Firpo -que descendió hasta el tercer puesto- tras golearlo este fin de semana 5-0 en la fecha 14 del Torneo Apertura de El Salvador.

Con este resultado Alianza es el nuevo líder del torneo con 33 puntos y el Futbolistas Asociados Santanecos (FAS) sube al segundo puesto con 30 unidades luego derrotar en casa 3-0 la noche de este domingo al Fuerte San Francisco, que se queda en la décima posición con 10 puntos.

Los Toros del Firpo, dirigidos por el costarricense Marvin Solano, descienden hasta el tercer puesto también con 30 puntos por encima de los Caleros del Isidro Metapán, en el cuarto lugar con 24 unidades, que en esta jornada vencieron 3-2 en un apretado partido al Municipal Limeño.

El Limeño se queda en el séptimo puesto con 17 puntos al igual que el Platense, en el sexto lugar y que empató en casa 1-1 con el Zacatecoluca, en el puesto 11 con 9 puntos.

El partido entre Cacahuatique e Inter FA fue suspendido, tras haberse jugado el primer tiempo, por la lluvia y será reprogramado para su cierre. El juego concluyó la primera mitad con un frío 0-0.

La jornada 14 del Apertura salvadoreño se cierra este lunes con el juego entre los Emplumados del Águila contra el Hércules.

El Águila, uno de los grandes equipos del fútbol salvadoreño, actualmente se encuentra en una crisis al sumar seis derrotas consecutivas, por lo que a partir de la otra fecha serán dirigidos por el mexicano Juan Carlos Chávez en sustitución del argentino Daniel Messina.

La lucha en la clasificación de goleadores la encabeza el salvadoreño Juan Argueta con 8 tantos, seguido del trinitense Jomal Williams con 7. EFE

