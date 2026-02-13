Alianza Lima busca recuperar el ánimo y la U acercarse a los líderes del Apertura peruano

Lima, 13 feb (EFE).- Alianza Lima buscará este fin de semana una victoria que le permita mantenerse en el primer lugar del Torneo Apertura peruano y recuperar el ánimo tras su dura eliminación en la primera fase de la Copa Libertadores ante el 2 de Mayo paraguayo, mientras que Universitario de Deportes saldrá por un triunfo para acercarse a los líderes de la competición.

Alianza, que dirige el argentino Pablo Guede, ha sumado dos victorias y está obligado a obtener un resultado positivo en su visita de este sábado al Alianza Atlético, tanto para mantenerse en la cima del torneo como para evitar que se agraven las críticas que ha recibido tras quedar fuera de la Libertadores.

El partido, que se jugará en el Estadio Mansiche, de la ciudad norteña de Trujillo, será decisivo para confirmar que el equipo blanquiazul apostará todo a quedarse con el título nacional de este año.

El UTC, que también tiene 6 puntos, recibirá al Cusco con la consigna de seguir en la primera posición, mientras que el equipo visitante buscará una victoria que le permita avanzar desde las últimas posiciones, ya que hasta el momento solo ha sumado un punto, tras empatar la semana pasada en su estadio (1-1) con la U.

Melgar, por su parte, recibirá al Moquegua, el colista del Apertura, después de haber derrotado en las dos fechas anteriores al Cienciano y al Sporting Cristal, en este caso a domicilio.

Durante el inicio de la tercera fecha, el Universitario de Deportes, que tiene 4 puntos, recibirá al Cienciano, que viene de golear en la anterior jornada por 6-1 al Juan Pablo II.

En el equipo crema, que dirige el español Javier Rabanal, es probable que debuten el delantero hispanosenegalés Sekou Gassama y el centrocampista brasileño Miguel Silveira.

El Sporting Cristal, a su turno, buscará bajo la dirección del brasileño Paulo Autuori recuperar posiciones tras la dura caída ante el Melgar, cuando se enfrente al Juan Pablo II en el distrito de Chongoyape, en la región norteña de Lambayeque.

Los otros partidos de la tercera jornada del Apertura peruano serán Deportivo Garcilaso-ADT, Sport Boys-Atlético Grau, Sport Huancayo-Cajamarca y Comerciantes Unidos-Chankas. EFE

