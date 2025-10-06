Alianza se afianza en la cima de la Liga de El Salvador

The Swiss voice in the world since 1935
San Salvador, 5 oct (EFE).- Alianza se afianzó en la cima del torneo Clausura salvadoreño al derrotar al Platense, con lo que amplió la ventaja sobre su primer perseguidor, Luis Ángel Firpo, que dejó escapar puntos en la decimoquinta fecha.

Los Paquidermos del Alianza derrotaron de remontada por 2-1 a Platense tras remontar el marcador, resultado que los dejó con 36 enteros en el primer lugar y a los Gallos en el sexto lugar con 17 unidades.

Firpo, segundo con 31 puntos, dejó escapar la oportunidad de recortar distancias al empatar 1-1 con Inter, noveno con 13 unidades.

Isidro Metapán ganó al debutante Zacatelocula por 1-2, mientras que Cacahuatique sacó tres puntos de los pagos de Fuerte San Francisco.

Los Jaguares del Mepatapán son terceros con 27 puntos y el Cacahuatique llegó a 23 enteros en el quinto lugar, en tanto que Fuerte San Francisco y Zacatecoluca se quedaron en el décimo y undécimo puesto con 10 y 9 puntos, respectivamente.

De esta fecha quedaron pendientes los partidos entre Hércules, que yace en el sótano, y Municipal Limeño, además del choque entre Futbolistas Asociados Santanecos (FAS) y Águila. Estos partidos se jugarán el 6 y 22 de octubre.

La carrera por la clasificación de goleadores la lidera el ariete salvadoreño Juan Argueta con 9. Lo persigue el trinitense Jomal Williams con 8. EFE

