Alianza y CAI intentarán sostener la cima en la décima jornada del Clausura 2026

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Ciudad de Panamá, 19 mar (EFE).- El Alianza F.C. y el Club Atlético Independiente de La Chorrera (CAI), líderes de sus respectivas conferencias, buscarán mantener su paso firme en la jornada 10 del torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

El CAI, que pese a caer en la fecha anterior conservó el liderato de la Conferencia Oeste con 14 puntos, se medirá el sábado con el Plaza Amador, actual campeón y segundo clasificado del Este con la misma cantidad de unidades y una racha de cuatro victorias consecutivas.

Ese mismo sábado, el Deportivo Árabe Unido de Colón, colista del Este con 10 puntos, se enfrentará al Club Deportivo Universitario, que en el Oeste suma 8 unidades y ocupa la cuarta posición de la tabla.

La jornada se abrirá el viernes con el duelo entre el San Francisco F.C. y el Tauro F.C., ambos necesitados de sumar para salir de la parte baja de la clasificación.

El Alianza, líder del Este con 16 puntos, recibirá el domingo al Unión Coclé, segundo del Oeste con 14 unidades y un rival que ha demostrado ser complicado para cualquiera.

En otro encuentro, el Sporting San Miguelito, tercero del Este con 14 puntos, se enfrentará al Veraguas United, que con 12 unidades marcha tercero en la Conferencia Oeste.

La jornada 10 del Clausura panameño se cerrará el lunes próximo con el partido entre Umecit, cuarto en el Este con 12 puntos, y el Herrera F.C., último del Oeste con siete unidades. EFE

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