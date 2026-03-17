Alianza y CAI lideran el Clausura panameño tras nueve jornadas disputadas

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Ciudad de Panamá, 16 mar (EFE).- El Alianza F.C. y el al Club Atlético Independiente de La Chorrera (CAI) comandan la tabla de posiciones del torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol, que este lunes completó su novena jornada de la fase regular.

El conjunto aliancista, dirigido por el veterano entrenador colombiano Jair Palacios, derrotó por 1-0 al CAI.

Un tanto de Heuyin Guardía le dio los tres puntos a los “pericos”, que ahora suman 16 unidades y lideran la Conferencia Este. El CAI, tras el revés, se queda con 14 puntos y se mantiene como líder en el Oeste.

El choque entre el Umecit y Unión Coclé finalizó este lunes, en el cierre de la fecha, en un movido empate a un gol.

Por los coclesanos, que llegan a 14 unidades y diferencia goleadora de +3, marcó Jameel Lynch, el empate de Umecit, que con el punto llega a 12 enteros es cuarto clasificado, llegó al final del partido por conducto de Andrés Palmezano.

En otro resultado de la jornada, el Plaza Amador amplió a cuatro su racha de victorias al imponerse por 4-3 al CD Universitario.

Por los “leones”, que alcanzan 14 unidades y se ubican como segundos del Este, anotaron Alberto Quintero, Freddy Góndola, José Murillo y Deivis Murillo. Por el Universitario, que se mantiene cuarto con 8 puntos, marcaron Axel McKenzie, en dos ocasiones, y Joel Clarke.

El Árabe Unido de Colón logró romper la racha negativa que llevaba, al vencer por 0-1 al San Francisco F.C.

Los colonenses, gracias a un gol del brasileño Dwan De Oliveira, suman 10 puntos, aunque se mantienen en el fondo de la tabla del Este. El conjunto “monje”, con 7 unidades y mejor diferencia de goles, ocupa el penúltimo lugar del Oeste.

Por su parte, el Sporting San Miguelito, tercero en el Oeste con 14 puntos, empató 1-1 frente al Herrera F.C., colista de esa conferencia con 7 unidades.

En otro encuentro, el Tauro F.C. y el Veraguas United igualaron 1-1. El conjunto taurino llega a 11 puntos y es quinto en el Este, mientras que los veragüenses se mantienen terceros en el Oeste con 12 unidades. EFE

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