Alice Rohrwacher, Premio Logro Europeo en el Cine Mundial de la Academia de Cine Europeo

3 minutos

Berlín, 5 de noviembre (EFE).- La directora italiana Alice Rohrwacher ha sido distinguida con el Premio Logro Europeo en el Cine Mundial «por su obra inusual e inspiradora», anunció este miércoles la Academia de Cine Europeo (EFA) en un comunicado.

«Con una mirada atenta a la realidad de la vida de los adolescentes y un gran corazón para el campo, crea un universo único para cada una de sus películas. Siguiendo a los personajes a lo largo de su camino con gran sensibilidad, deja espacio para todos los pequeños detalles extravagantes, inesperados y poéticos. Por todo ello, Alice Rohrwacher es una de las voces más distintivas del cine contemporáneo a nivel mundial», subrayó la Academia.

Rohrwacher, nacida en la Toscana, se licenció en la Facultad de Literatura y Filosofía de Turín (Italia) y en la escuela de documentales de Lisboa (Portugal), y estrenó en el Festival de Cannes su ópera prima, ‘Corpo Celeste’ (2011), que estuvo nominada a los premios David di Donatello de la Academia del Cine Italiano.

Su película ‘Le Meraviglie’ (‘The Wonders’ recibió el Gran Premio del Jurado de Cannes en 2014.

En 2018, ‘Lazzaro felice’, un filme de reparto italiano que contó con la participación del actor español Sergi López, ganó el premio al mejor guión en la competición oficial de este mismo festival.

La cinta estuvo nominada posteriormente a los David di Donatello y a los Premios del Cine Europeo, donde se hizo con el galardón del Cine Universitario Europeo.

«Continuando con este curioso interés por el mundo de los adolescentes», «Futura»(2021) ofrece un retrato de Italia visto a través de los ojos de los jóvenes, señaló el comunicado.

Su película ‘La quimera'(2023) compitió en Cannes, estuvo nominada a los David di Donatello, a los Premios Goya de la Academia de Cine de España, a los Robert daneses y ganó el premio Emita Frigato al mejor diseño de producción en los Premios de Cine Europeo.

La cinta está protagonizada por el actor británico Josh O’Connor, papel que le valió una nominación a los Premios del Cine Europeo, así como por la hermana de la directora, Alba Rohrwacher, e Isabella Rossellini.

Su corto ‘Le pupuille’ (2022) fue nominado al Óscar al mejor cortometraje de ficción.

«Al honrar a esta destacada artista, el premio también rinde homenaje a su larga colaboración con el productor Carlo Cresto-Dina y Tempesta, que ha producido todos los largometrajes de Alice Rohrwacher», subraya el comunicado.

La gala de la 38 edición de los Premios del Cine Europeo se celebrará el próximo 17 de enero en Berlín, en la que la actriz, directora y guionista noruega Liv Ullmann recibirá el galardón al reconocimiento europeo a su trayectoria. EFE

egw/smm/rcf