Alicia Silverstone regresará a la serie de ‘Clueless’ a través de Paramount+

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Los Ángeles (EE.UU.), 30 jul (EFE).- Paramount+ aprobó este jueves la producción de la serie de ‘Clueless’ que marcará el regreso de Alicia Silverstone en el papel de Cher Horowitz, según Variety.

El proyecto, que en abril fue descartado por la plataforma Peacock tras permanecer un tiempo en desarrollo, encontró ahora un nuevo hogar en Paramount+, que encargó una primera temporada de seis episodios, según el mismo medio.

La serie se rodará en Los Ángeles y seguirá la vida de la protagonista años después de los acontecimientos de la película de 1995, estrenada por Paramount Pictures y dirigida por Amy Heckerling, y que en España se llamó ‘Fuera de onda’.

«La querida figura de Beverly Hills, Cher Horowitz (Silverstone), lo tiene todo bajo control: es una mujer de negocios exitosa y domina la maternidad, hasta que su hija llega a la adolescencia y Cher descubre que criar a una adolescente la hace sentir completamente perdida otra vez», reza la sinopsis.

«‘Clueless’ regresa a casa», declaró Jane Wiseman, directora de producciones originales de Paramount+. «Nos enorgullece especialmente filmar esta esperada serie en Los Ángeles, rindiendo homenaje a su papel protagónico en la película original e invirtiendo en el excepcional talento y los equipos de la ciudad», añadió.

‘Clueless’ (1995) es una adaptación de la novela ‘Emma’, de Jane Austen, publicada en 1815, aunque con varias modificaciones para trasladar la historia al contexto de la cultura adolescente de los años 90.

Realizada con un presupuesto modesto cercano a los 12 millones de dólares, la película fue un éxito de taquilla y con el tiempo se convirtió en un clásico de culto de la cultura popular. EFE

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