Alinghi elige Valencia para la 33ª Copa América 25 de julio de 2007 - 20:03 El doble ganador deposita nuevamente su confianza en la ciudad española para acoger en 2009 la próxima edición de la prestigiosa competición de vela. Con esta decisión se acelera la cadencia de la Copa América, que hasta ahora se celebraba cada tres o cuatro años. Marsella y Trapani (Sicilia) figuraban entre las ciudades en liza. La decisión que se esperaba ansiosamente se anunció este miércoles en Valencia en una rueda de prensa que contó con la presencia del multimillonario suizo Ernesto Bertarelli, propietario del Alinghi, y los dirigentes políticos de la ciudad y la Comunidad Valenciana. Fue Michel Bonnefus, director general de AC Management, la sociedad que organiza la competición en nombre del sindicato suizo que detenta el trofeo, quien hizo pública la noticia. Después de conquistar la Jarra de las Cien Guineas en 2003 en Auckland, el Alinghi consiguió defender el trofeo este año en aguas valencianas, derrotando al Team New Zealand por 5-2 en la 32ª edición de la Copa América que finalizó a principios de julio. Así correspondía nuevamente al equipo de Ernesto Bertarelli decidir dónde celebrar la 33ª edición de la prestigiosa competición de vela. No pudiendo ser en Suiza por carecer este país de costa marítima, la embarcación helvética decidió depositar de nuevo su confianza en la ciudad española. Conflicto jurídico Valencia puso todo su empeño para poder repetir la experiencia de organizar la Copa América, que aporta ingresos sustanciosos a la ciudad sede. En el año 2009, la competición de vela coincidirá con la celebración en Valencia de un Gran Premio de Fórmula 1. No obstante, el buen desarrollo de la 33ª edición podría verse ensombrecido por el conflicto que enfrenta al Alinghi y a los americanos del desafiante BMW Oracle, según quienes los nuevos reglamentos impuestos por el equipo suizo favorecen claramente al defensor (detentor del trofeo). Oracle, por intermedio del Golden Yacht Club de San Francisco, ha presentado una demanda ante un tribunal neoyorquino. En agosto se prevé un periodo para buscar una conciliación con el fin de evitar que se alarguen los procedimientos judiciales. swissinfo y agencias Datos clave En 2003 Alinghi se adjudicó la Copa América en su primera participación. Gracias a la victoria de la embarcación suiza el trofeo – Jarra de las Cien Guineas – regresó a Europa por primera vez en 150 años. Este año, el Alinghi revalidó su victoria al imponerse por 5-2 al Team New Zealand. Novedades Durante la próxima edición de la Copa América, las embarcaciones serán más largas (27,40 metros frente a los 24 metros actuales) y tendrán un mástil más alto (40 metros frente a 33). Las regatas se disputarán, por consiguiente, con un mayor número de tripulantes: al menos 20 o 21 hombres (hasta ahora 17). Según el patrón del Alinghi suizo, Brad Butterworht, estas embarcaciones serán "más rápidos, pero también más difíciles de manejar". Asimismo, después de las regatas clasificatorias, el Alinghi (defensor) se reserva el derecho de participar en la fase eliminatoria de los contrincantes (desafiantes), la ex Copa Vuitton.