Alisson: «Ancelotti es un gran gestor con una idea clara, simple y objetiva del fútbol»

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Basking Ridge (EE.UU.), 11 jun (EFE).- El portero titular de la selección brasileña, Alisson Becker, definió este jueves al técnico Carlo Ancelotti como un «gran gestor» con una idea de fútbol «simple, clara y objetiva» compatible con el estilo de la Canarinha.

«Desde la llegada de Ancelotti el ambiente se ha transformado. Es un tipo con una presencia muy fuerte y nos da tranquilidad. Ha hecho que estemos centrados en el trabajo y no en las polémicas», señaló en rueda de prensa el guardameta del Liverpool en el hotel de concentración, en Basking Ridge (Estados Unidos).

Alisson también se refirió a ‘Carletto’, al frente de la selección brasileña desde mayo de 2025, como un entrenador «resiliente y humilde», con la inteligencia necesaria para «escoger las palabras en el momento oportuno».

«Es un gran gestor y tiene una idea clara del fútbol. Una idea simple, objetiva, que facilita nuestro estilo de juego. Todo eso favorece a nuestro equipo», añadió el arquero, presto a jugar su tercera Copa del Mundo igualando al mítico Cláudio Taffarel.

«Consigo ver su alegría y agradecimiento por comandar a la selección brasileña y nosotros lo percibimos. Ganó todo y está aquí con alegría y entusiasmo» en un cargo con «tal vez más presión que el de presidente del país», completó.

En los partidos, describió al exentrenador del Real Madrid como un «jugador más».

Con vistas al estreno contra Marruecos, el sábado, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Alisson dijo que el grupo está confiado por «los entrenamientos, el trabajo y la calidad» de los jugadores que integran el elenco.

«Tenemos que crear expectativa para convertirnos en un equipo que gane el Mundial», defendió.

No obstante, sobre Brasil no estar entre los máximos candidatos al título, afirmó que «los favoritismos no garantizan nada a nadie» y a veces hasta «traen un peso mayor».

En relación a su estado físico, Alisson despejó cualquier duda y garantizó que está «al 100 %» después de estar lesionado los meses previos al Mundial 2026, que empezó este jueves en Estados Unidos, Canadá y México.

La pentacampeona del mundo disputará en territorio estadounidense toda la primera fase del Mundial.

Debutará en el Grupo C el sábado frente a Marruecos, en Nueva Jersey, y luego se enfrentará con Haití el 19 de junio, en Filadelfia, y a Escocia, cinco días después, en Miami. EFE

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