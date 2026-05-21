Aliyev y Macron hablan de asuntos regionales y la cooperación bilateral

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Bakú, 21 may (EFE).- El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, informó este jueves de una conversación telefónica sostenida con el líder francés, Emmanuel Macron, para hablar de asuntos regionales y bilaterales.

«Hoy me llamó el presidente Emmanuel Macron. Durante nuestra conversación telefónica, hablamos sobre temas de la agenda bilateral entre Azerbaiyán y Francia e intercambiamos opiniones sobre asuntos de interés mutuo», escribió el presidente azerbaiyano en la red social X.

Además, los mandatarios conversaron sobre «procesos regionales y globales», agregó Aliyev.

Las relaciones entre Azerbaiyán y Francia se encontraban en crisis en los últimos años tras un cruce de acusaciones sobre injerencia en asuntos internos.

Bakú acusaba a París de «actividades destructivas» e «instigación de una nueva guerra» en el Cáucaso Sur por la venta de armamento a la vecina Armenia.EFE

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