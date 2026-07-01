Aliyev y Von der Leyen hablan de energía, transporte y el proceso de paz en el Cáucaso

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Bakú, 1 jul (EFE).- El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von del Leyen, acordaron hoy durante una reunión en Bakú profundizar la cooperación en energía, transporte y conectividad regional entre las partes y reafirmaron su apoyo al proceso de paz en la región.

Von der Leyen afirmó que, tras la reducción del suministro de gas ruso, Azerbaiyán se ha convertido en uno de los socios clave de la Unión Europea (UE) para garantizar la seguridad energética, y que el Corredor Sur de Gas se ha consolidado como un exitoso proyecto de diversificación del suministro.

Indicó que la siguiente etapa de cooperación consistirá en la integración del sistema energético de Azerbaiyán con el de la Unión Europea, lo que también generará oportunidades para incrementar las exportaciones de gas.

La presidenta de la Comisión Europea anunció que Bruselas destinará 200 millones de euros en subvenciones a través del programa Global Gateway para el desarrollo del transporte y la conectividad digital en el Cáucaso Sur.

Según Von del Leyen, estos fondos deben ayudar a atraer inversiones por un total de hasta 2.000 millones de euros en proyectos que incluyen el desarrollo del Puerto Marítimo Internacional de Bakú, la infraestructura ferroviaria y las rutas hacia el exclave azerbaiyano de Najicheván.

Además, la UE propuso celebrar una conferencia en Bakú sobre conectividad regional con representantes de la Unión Europea, el Cáucaso Sur y Asia Central.

Von der Leyen también anunció la asignación de 20 millones de euros para proyectos de mantenimiento de la paz, incluidas labores de desminado, la atención sanitaria y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas.

El presidente azerbaiyano, por su parte, afirmó que el gas natural de Azerbaiyán se exporta actualmente a diez países de la UE y que, tras la firma, en 2022, del memorando sobre la asociación estratégica en materia de energía, los suministros al bloque comunitario han aumentado aproximadamente un 65%.

Según Aliyev, la mitad de las exportaciones de gas del país bañado por el mar Caspio se destinan a los Estados miembros de la UE.

Aliyev también señaló que Azerbaiyán continúa invirtiendo en el desarrollo de la infraestructura de transporte, incluidos los corredores internacionales Este-Oeste y Norte-Sur, para aumentar su capacidad ante las cambiantes condiciones geopolíticas.

En cuanto a las relaciones con la vecina Armenia, el mandatario azerbaiyano afirmó que «la paz ya es una realidad», destacando las medidas adoptadas por Bakú para desarrollar los lazos económicos con Ereván, así como el levantamiento de las restricciones al suministro de bienes a Armenia a través de Azerbaiyán.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea celebró los avances en el proceso de paz entre Azerbaiyán y Armenia, y afirmó que la Unión Europea seguirá apoyando los esfuerzos para lograr una paz duradera en la región.

Después de visitar Bakú, Von der Leyen viajará a Ereván, donde tiene previsto reunirse con las autoridades armenias. EFE

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