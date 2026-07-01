Allanamientos en Francia y otros países por presunta malversación relacionada con la ultraderecha

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La Fiscalía de la UE está llevando a cabo una serie de registros «en Francia y en otros países europeos» por sospechas de malversación de fondos por parte del antiguo grupo parlamentario de extrema derecha Identidad y Democracia (ID), informó este martes este organismo.

La Fiscalía de la Unión Europea «está llevando a cabo actualmente medidas de investigación en Francia y en otros países europeos en el marco de una investigación en curso sobre el uso de fondos europeos por parte de un antiguo grupo político del Parlamento Europeo entre 2019 y 2024», precisó el organismo.

Este órgano independiente encargado de investigar, procesar y llevar ante los tribunales los delitos que afectan a los intereses financieros de la UE confirmó una información del diario francés Le Monde que reportó allanamientos en Francia, España, Italia y Bélgica.

La Fiscalía Europea ya había anunciado en julio de 2025 la apertura de una investigación sobre el antiguo grupo parlamentario por sospechas de que gastó indebidamente más de 4,3 millones de euros (4,91 millones de dólares) entre 2019 y 2024.

Este grupo, liderado por el partido francés Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen y compuesto también por la Liga de Italia y Alternativa para Alemania (AfD) quedó disuelto después de las elecciones europeas de 2024 y la mayoría de sus diputados pasó a la agrupación Patriotas por Europa.

El delfín de Le Pen, Jordan Bardella —quien ahora preside Patriotas por Europa— informó en X que desde temprano se han llevado a cabo «registros en las sedes y domicilios particulares de proveedores de servicios de comunicación» que han trabajado con la formación.

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