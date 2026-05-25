Allanan el palacio presidencial francés en la investigación sobre la adjudicación de homenajes nacionales

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Investigadores anticorrupción allanaron el jueves el Palacio del Elíseo, sede de la presidencia francesa, en el marco de una investigación sobre la organización de los homenajes a grandes personalidades en el Panteón, indicó este viernes a la AFP la Fiscalía Nacional Financiera (PNF).

El 14 de abril, los investigadores y magistrados del PNF ya intentaron sin éxito realizar un registro en el Elíseo, en el marco de una investigación abierta en 2025 por «favoritismo, toma ilegal de intereses, corrupción y tráfico de influencias».

Entonces, a los investigadores se les dijo que, según la Constitución, los espacios vinculados a la presidencia gozaban de «inviolabilidad», por lo que no se autorizó su entrada, explicó en ese momento el fiscal Pascal Prache.

Las nuevas operaciones de registro «fueron precedidas de intercambios institucionales para permitir su desarrollo», indicó este viernes la PNF, confirmando una información del diario Le Monde.

La presidencia francesa indicó a AFP que autorizaron las pesquisas porque el procedimiento «no tiene como objetivo» el mandatario Emmanuel Macron y se daban las garantías para respetar «el secreto de defensa nacional».

La justicia se interesa a las condiciones de adjudicación de las ceremonias de entrada en el Panteón –monumento parisino donde se honra a las grandes figuras de Francia– a la empresa Shortcut Events durante 22 años.

El Panteón, conocido como el «templo de los inmortales», acoge desde finales del siglo XVIII los restos de hombres y mujeres que marcaron la historia de Francia. Actualmente, los presidentes deciden las personalidades que entran.

Según el semanario Le Canard Enchaîné, que desveló el caso, cada «panteonización» cuesta «alrededor de dos millones de euros» (2,36 millones de dólares).

La investigación abarcaría las ceremonias celebradas desde 2002 hasta la entrada en el Panteón en 2024 de los restos del resistente comunista armenio Missak Manouchian, poeta y figura de la lucha contra la ocupación nazi en Francia durante la Segunda Guerra Mundial.

El último en ser homenajeado en octubre fue el exministro Robert Badinter, artífice de la abolición de la pena de muerte y fallecido en 2024. La próxima «panteonización» será la del historiador y resistente judío ejecutado por los nazis Marc Bloch, el próximo mes de junio.

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