Almacenamiento global de energía creció 40 % en 2025 y apunta a liderar la industria solar

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Ciudad de México, 1 jun (EFE).- El almacenamiento de energía en el mundo creció un 40 % en 2025 y para 2026 se prevé un dinamismo similar, aseguró la empresa Solis Latam, que indicó además que esta área está en camino de convertirse en el próximo «gran campo de batalla» de la industria solar y de las energías renovables.

De acuerdo con cifras de Solis y de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), el almacenamiento mediante baterías fue una de las tecnologías energéticas de mayor crecimiento en el mundo durante el año anterior, con una capacidad global instalada que alcanzó los 108 GW, casi un 40 % más frente al año previo.

La compañía indicó que actualmente experimenta una creciente demanda impulsada por las necesidades de flexibilidad de la red eléctrica, la volatilidad de los precios de la electricidad, la electrificación y el aumento del consumo energético vinculado al uso de inteligencia artificial.

«Como resultado, el almacenamiento ya no es visto únicamente como una tecnología de soporte para la energía solar. Se está convirtiendo en una parte fundamental del sistema energético moderno», destacaron desde la compañía.

Proyecciones del sector

Alba Min Ye, CEO de Solis para América Latina, señaló que existen perspectivas alentadoras para el sector, como las de la firma de investigación Grand View Research, que proyecta que el mercado de sistemas de almacenamiento de energía mediante baterías en la región crecerá de aproximadamente 890 millones de dólares en 2024 a más de 6.300 millones de dólares en 2030.

Se espera que esta transformación sea uno de los temas centrales de la Conferencia y Exposición Internacional sobre Generación de Energía Fotovoltaica y Energía Inteligente de SNEC (SNEC PV+ 2026), que se celebrará en Shanghái del 3 al 5 de junio de 2026 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas mundiales para la innovación en energía solar y almacenamiento energético.

Min Ye subrayó que en la región existe una reconfiguración del sector eléctrico y que, en el caso de México, está marcada por el crecimiento sostenido de la demanda, el alza en los precios de la electricidad y las nuevas reformas regulatorias.

En ese contexto, los sistemas de almacenamiento de energía fotovoltaica para los sectores residencial, comercial e industrial han registrado crecimientos anuales superiores al 30 %.

Energía fotovoltaica

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) incorporó recientemente actualizaciones a la generación distribuida con ajustes técnicos y operativos a sistemas fotovoltaicos híbridos con almacenamiento y, de esta forma, integró explícitamente las baterías asociadas a dicha modalidad.

En ese contexto, la apuesta de Solis también estará enfocada en el almacenamiento solar con sus nuevos sistemas e inversores EverCore, que serán presentados durante la SNEC PV+ 2026. De acuerdo con la CRE, el almacenamiento de energía fotovoltaica en México avanza con rapidez, con planes de incorporar 5.000 MW de almacenamiento de baterías para 2030.

Este crecimiento, señalaron, será clave para fortalecer la red eléctrica, con el apoyo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de proyectos privados que buscan optimizar el consumo eléctrico mediante tecnologías de almacenamiento.

Las metas de expansión prevén que México incorporará 19.954 MW de energía renovable para 2030, de los cuales un 20 % corresponderá a almacenamiento en baterías (BESS). EFE

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La Agencia EFE contó con el apoyo de Levem en la elaboración de este contenido.