Un búnker alpino resguarda fortunas en criptodivisas Matthew Allen 10 de julio de 2018 - 11:00 Un búnker de grado militar ha decidido abrir sus bóvedas para resguardar los haberes en criptodivisas de inversores acaudalados, empresas y otras instituciones que buscan un lugar seguro para sus activos digitales. Swiss Crypto Vault se posiciona como una suerte de banco privado especializado en bitcoines y otro tipo de monedas y fichas (tokens) digitales, mientras la banca tradicional se rehúsa a acercarse al mercado de las criptodivisas. Y como la bóveda de Swiss Crypto Vault no incluye los activos de sus clientes en su balance contable como compañía, no necesita ninguna licencia bancaria para operar. El resguardo de divisas digitales es una necesidad creciente entre las personas con alto poder adquisitivo (HNWI en inglés); pero también es una demanda que se fortalece entre los fondos especulativos y por inversores especializados que pedían un lugar seguro para guardar sus criptodivisas y protegerlas de la cada vez más frecuente y sofisticada piratería digital. Se han registrado casos de delitos cibernéticos que atacan grandes fortunas en bitcoines. Esta innovadora tendencia también incluye a un número importante de personas e instituciones que invierten en empresas emergentes dedicadas al negocio de la cadena de bloques (blockchain) vía esquemas de micromecenazgo que permiten materializar Ofertas Iniciales de Monedas (ICO en inglés) de diversas criptodivisas. En las entrañas de los Alpes Las ICO permiten a las empresas emergentes recolectar fondos a través de la oferta de fichas criptográficas que luego pueden ser usadas para la adquisición de nuevas tecnologías o que, simplemente, forman parte de un portafolios de inversión que generará previsibles ganancias en el futuro. Estas fichas las compran sobre todo inversores que creen en el potencial de las criptodivisas. De acuerdo con el portal informativo en línea CoinDesk, las ICO han permitido reunir recursos en este sector por 6 300 millones de dólares (6,3 millones de francos suizos) solo durante el primer trimestre de 2018. Un monto que supera largamente los fondos totales que este mercado recibió durante todo el año 2017. Los observadores estiman que más del 80% de estos recursos provienen de los HNWI y de inversores profesionales. Suiza vuelve a ser pionera en un negocio donde saca partido de la discreción de la que es reputada, de su estabilidad política y de la creciente experiencia que tiene en el manejo de la cadena de bloques. Por razones estratégicas, Swiss Crypto Vault ha decidido ubicar sus servidores –con seguridad de grado bancario– en un sitio secreto de los Alpes suizos. Un rincón que permite resguardar los activos digitales de los clientes con toda la seguridad, pero que les ofrece también la alternativa de retirarlos desde cualquier lugar del mundo a través de un portal digital. Para ofrecer medidas de seguridad adicionales a sus clientes, Swiss Crypto Vault trabaja con un socio externo que debe validar todos los retiros para que estos se materialicen. El sistema opera con llaves múltiples al estilo de las cajas fuertes de las bóvedas bancarias. Todas las llaves involucradas son necesarias para que una operación se concrete. En Suiza existe también otra firma dedicada a los negocios criptográficos, Xapo, que ofrece una bóveda en los Alpes suizos para el mismo objetivo, pero según Crypto Vault su tecnología es única. Innovación en telecomunicaciones Swiss Crypto Vault es resultado de una alianza entre la compañía de servicios financieros criptográficos Bitcoin Suisse y Swiss Gold Safe, una empresa especializada en el resguardo de obras de arte, joyas, metales preciosos y otro tipo de haberes de valía que está ubicada en los Alpes. Ahora, gracias a la citada alianza, los clientes ya pueden proteger sus divisas digitales como el bitcóin, ether, litecoin o bitcóin gold, y también fichas criptográficas como las ERC 20 y ERC 233, y está previsto seguir ampliando los servicios de cobertura. Para inversores a menor escala, existe un dispositivo llamado ‘carteras digitales’ (digital wallets) que tiene el tamaño de una llave USB, que ofrece la seguridad necesaria para blindar activos digitales de los ataques de la piratería cibernética. Las soluciones de seguridad para los inversores aumentan porque también lo hace el número de activos criptográficos en poder de los inversores: actualmente ya existen varios millones de fichas en posesión de los inversores. Otras soluciones de seguridad en el mercado las ofrecen la empresa Crypto Storage, con sede en Zug y, por sorprendente que parezca, Swisscom (proveedor suizo de telecomunicaciones que es propiedad estatal). En respuesta a las necesidades de los grandes inversores de activos digitales, recientemente se creó ‘Swisscom Blokchain’, una división que trabaja colegiadamente con empresas que manufacturan equipos y ‘software’ para el almacenamiento seguro y personalizado. “La gente está invirtiendo millones en fichas criptográficas”, explica a swissinfo.ch Daniel Haudenschild, director de Swisscom Blockchain. “Tan pronto esas inversiones en activos digitales llegan a un cierto nivel, los métodos tradicionales de almacenamiento dejan de resultarles útiles”. “Ahora, hay una ventana de oportunidad. Dentro de unos cuantos años, otros proveedores estarán ofreciendo servicios de bóvedas de almacenaje criptográfico a escala industrial. Pero mientras estos grandes jugadores no lleguen a ofrecer el servicio, hay una oportunidad de negocio para las entidades financieras dispuestas a proveer resguardo de activos para sus clientes”.