Almada, Cabezón y Guerriero abrirán la 50 Feria del Libro de Buenos Aires, dedicada a Perú

Buenos Aires, 13 oct (EFE).- Selva Almada, Gabriela Cabezón Cámara y Leila Guerriero, referentes de la narrativa actual argentina, inaugurarán la próxima Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que en su 50 edición estará dedicada a Perú y se celebrará entre el 23 de abril y el 11 de mayo de 2026.

Durante una presentación, ante académicos, editores, escritores, lectores, autoridades y periodistas, el director general de la Fundación El Libro, Ezequiel Martínez, adelantó este lunes la programación de una feria que tendrá novedades, además de una nueva página web y una app para guiar a sus visitantes.

La Fundación El Libro es artífice de la que se considera una de las más importantes ferias de libro a nivel internacional y el principal evento cultural que acoge la capital argentina cada año. En 2025, esta feria recibió a más de un millón de visitantes.

«Entre esas ideas audaces convocamos no a una, ni a dos, sino a tres de las autoras más representativas de la narrativa argentina actual para que compartan el escenario inaugural en una conversación que nos hipnotice, nos interpele y nos deje pensando», dijo Martínez antes de nombrar a Selva Almada, Gabriela Cabezón Cámara y Leila Guerriero, premiadas en muchos países y traducidas a decenas de idiomas.

Las tres autoras tienen «estilos tan sólidos como diferentes» y «sus obras son frutos extraños, vientos que arrasan y no dejan virgen con cabeza», dijo el director general de la Fundación en alusión a los títulos de algunas de sus obras.

Ezequiel Martínez también anunció que, por primera vez, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires tendrá a un país invitado, pues hasta ahora eran ciudades, y el designado para esta nueva manera de celebrar la literatura y la cultura será Perú.

«Un país hermano de América Latina, uno de los que tiene más siglos de cultura para mostrarnos, un país que nos traerá no sólo su literatura, también su música, sus artesanías, su gastronomía y su arte. Es la nación que desparramó por el sur del continente el quechua y el aymara, y a cuyo cronista mayor debemos el Día Internacional del Libro», afirmó.

Y prosiguió: «Dar crédito a que el 23 de abril de 1616 murieron Shakespeare y Cervantes en una forzada adaptación de los calendarios juliano y gregoriano. El que realmente murió ese día fue el Inca Garcilaso de la Vega, nacido en Cuzco y considerado el autor que marcó el inicio de la literatura de raíz latinoamericana».

«Estamos muy felices de darle la bienvenida a Perú como el primer País Invitado de Honor a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires», remarcó el director de la Fundación El Libro.

Con esta presentación, la Fundación El Libro arranca la cuenta atrás para celebrar dentro de seis meses una de las más prestigiosas ferias del mundo, que sí mantendrá su lema: «Del autor al lector». EFE

