Almada reaparece en competición tras siete partidos de baja y su ausencia con Argentina

2 minutos

Madrid, 18 oct (EFE).- Thiago Almada, futbolista internacional argentino del Atlético de Madrid, reapareció este sábado en competición oficial ante Osasuna después de siete partidos de baja con el club rojiblanco y perderse la última concentración de su selección por una lesión muscular padecida en la anterior convocatoria de la Albiceleste.

El atacante, que ya jugó en el amistoso de hace una semana en Libia ante el Inter de Milán, empezó como suplente en el choque de este sábado en el Metropolitano, correspondiente a la novena jornada de LaLiga EA Sports española, pero entró al terreno en el minuto 62 en sustitución de Álex Baena con 0-0 en el marcador.

Almada no jugaba un encuentro oficial con el Atlético de Madrid desde el pasado 30 de agosto, en el 1-1 contra el Alavés de la tercera cita del campeonato. Antes también había disputado los choques contra el Espanyol y el Elche. En los tres fue titular.

Desde entonces, tras la lesión sufrida en el parón de septiembre con la selección argentina, se ha perdido sucesivamente siete partidos del Atlético de Madrid (las victorias ante el Villarreal, en Rayo Vallecano, el Real Madrid y el Eintracht Francfort; los empates con el Mallorca y el Celta y la derrota con el Liverpool) hasta su vuelta a la competición de este sábado.

En la víspera del duelo ante Osasuna, Diego Simeone, su entrenador en el conjunto rojiblanco, destacó las cualidades de Almada: “Puede jugar de doble medio, como lo ha hecho en Francia y en Brasil; de interior izquierdo, en la banda, de segundo delantero… Son las características que tiene y las necesitamos. Son futbolistas que tienen una visión de juego especial. Esos pases que ellos encuentran hay pocos que los ven y necesitamos mucho de ese tipo de jugadores. ¿Cuándo? Cuando le toque: 10, 90, 5 minutos…”. EFE

id/ism