Almeida destaca que Mazón ha asumido su responsabilidad, a diferencia del Fiscal General

Buenos Aires, 4 nov (EFE).- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, dijo este martes en Buenos Aires que respeta la decisión de Carlos Mazón de dimitir como presidente de la Generalitat valenciana y destacó que haya asumido su responsabilidad por lo sucedido, a diferencia del fiscal general del Estado.

«Respetar desde luego la decisión del ya expresidente Mazón. En segundo lugar, establecer la diferencia que hay entre aquellos que asumen responsabilidades y aquellos que evaden responsabilidades», afirmó Almeida en una rueda de prensa conjunta con el jefe de Gobierno de Buenos Aires, Jorge Macri, en la capital argentina, donde el lunes inicio una visita oficial.

«Creo que hay una escena ayer en España y es que hay un presidente que dimite y hay un fiscal general del Estado que en estos momentos está sentado en el banquillo de los acusados, está siendo procesado en España por delitos gravísimos y, sin embargo, no solo no asume la responsabilidad, sino que se le protege desde el Gobierno de España», añadió Almeida, en referencia al proceso contra Álvaro García Ortiz por la supuesta filtración de un correo vinculado al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Comparó así la renuncia de Mazón con el caso de García Ortíz, ante lo que argumentó: «hay una diferencia evidente entre una forma de actuar y entender la política por parte de algunos y por parte de otros, que la entendemos desde una perspectiva completamente distinta a lo que es el Gobierno en este momento de España».

Las declaraciones del alcalde de Madrid se producen después de la renuncia este lunes de Carlos Mazón, un año después de la dana que dejó 229 muertos en Valencia, tras pedir perdón por los «errores» de su gestión y asegurar que «ya no puede más».

No obstante, Mazón estará en funciones hasta que Les Corts elijan a la persona que le sustituirá.

Mazón ha apelado a la mayoría que PP y Vox suman en Les Corts para elegir un nuevo presidente de la Generalitat que tenga la «fuerza especial» que a él le falta ya para continuar la reconstrucción.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirmó este lunes que la marcha de Mazón es «una decisión correcta» con la que da «una lección» a los que «jamás asumen nada, por muy grave que sea», y ha asegurado que ha sufrido «una cacería política y personal» que se debe denunciar «con toda intensidad», ya que «no es un asesino».

Ministros como Óscar Puente, Diana Morant, Carlos Cuerpo, Mónica García, Luis Planas o Jordi Hereu han considerado que Mazón no ha estado «a la altura», que su dimisión «llega tarde» y que ha ofrecido un «espectáculo lamentable» por intentar «culpar a otros de lo que son sus propias culpas» en su gestión en la dana. EFE

