Almeida dice que las mujeres quieren saber qué médicos practican abortos

Bruselas, 13 oct (EFE).- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, dijo este lunes que «las mujeres lo que querrán es saber quiénes son los médicos que pueden practicar el aborto» y no al contrario, como exige la ley española, después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, propusiera crear una lista de médicos dispuestos a realizar abortos si fuera presidente.

«Creo que las mujeres lo que querrán es saber quiénes son los médicos que pueden practicar el aborto y no quiénes son los médicos que no lo pueden practicar», declaró el alcalde desde el Parlamento Europeo en Bruselas, donde asistió a la 168 sesión plenaria del Comité de Regiones de la UE y a la inauguración de la vigésimo tercera semana europea de las regiones y las ciudades de la Unión Europea (UE).

El líder del PP afirmó esta misma mañana que si gobernase no crearía un listado de médicos objetores para realizar abortos, como exige hoy en día la ley, sino uno en el que aparezcan todos los médicos dispuestos a realizarlos.

Posteriormente, la vicesecretaria de Acción Sectorial de esa formación, Alma Ezcurra, aclaró en rueda de prensa que con esta propuesta Feijóo quiere poner de relieve que el PP no es un partido de «listas negras».

Las declaraciones se producen una semana después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, exigiera a los presidentes autonómicos de Asturias, Aragón, Madrid y Baleares que garanticen el derecho al aborto de las mujeres en la sanidad pública y que, para ello, pongan en marcha el registro de objetores de conciencia, como marca la ley.

Por otro lado, Almeida habló de la iniciativa del PSOE y Más Madrid de celebrar un pleno extraordinario para revocar una iniciativa de Vox, apoyada por el Partido Popular, para que las mujeres recibieran información del presunto «trauma posaborto».

«Para mí es una oportunidad extraordinaria. No es ningún problema decirle claramente a las mujeres de Madrid cuál es nuestra postura», manifestó el alcalde madrileño.

A raíz de la polémica desatada el pasado 30 de septiembre después de que el alcalde aprobara una iniciativa de Vox para que las mujeres recibieran información del presunto «trauma posaborto», que no existe según los expertos, Almeida añadió que era «obvio» que su voto causó «confusión».

«Creo que lo que condujo a equívoco y confusión por nuestra parte, y además lo asumo y lo dije desde el primer momento, es que parece que estábamos asumiendo el argumentario de Vox en relación con una categoría científica que verdaderamente no existe y por tanto dista la oportunidad que voy a tener de dar unas explicaciones a las madrileñas en este caso, que son las principales afectadas», explicó a los medios.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aseguró esta misma mañana que el Gobierno ultiman las «herramientas legales» que permitan blindar el derecho al aborto en la Constitución e indicó que la propuesta de reforma de la Carta Magna se presentará tan pronto como ese trabajo haya finalizado. EFE

