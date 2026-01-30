Almirante en la reserva y excandidato en la primera vuelta en Portugal apoya a Seguro

3 minutos

Lisboa, 30 ene (EFE).- El almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo, excandidato a la Presidencia de Portugal, dio este viernes su apoyo al exministro socialista António José Seguro, que concurre en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que se celebrá el 8 de febrero, frente al ultraderechista André Ventura.

En un comunicado, Gouveia e Melo, que es exjefe del Estado Mayor de la Armada, apuntó que para esta segunda ronda asume «con sentido de responsabilidad» su opción de sufragio, que afronta como «un voto útil al servicio de Portugal».

Abogó por un presidente «suprapartidario, moderado, enfocado en la estabilidad institucional y el interés nacional, y no en agendas partidistas o ambiciones futuras».

Recordó que estos son momentos «exigentes»: «El orden internacional basado en reglas está amenazado. Países como Portugal, pequeños, pero con relevancia estratégica, no pueden quedar rehenes de la lógica de la fuerza, necesitamos de un alineamiento atlántico y europeo firme, pero también autonomía, pensamiento crítico y capacidad propia».

Consideró «preocupante» el crecimiento del radicalismo y la polarización en la sociedad portuguesa, que, avisó, están alimentados por la incapacidad y la irresponsabilidad política, las desigualdades persistentes, la falta de oportunidades, las falsas percepciones extendidas en las redes sociales y los medios, y una justicia «lenta» que mina la confianza de los ciudadanos, entre otros.

«Asisto, con preocupación, al empobrecimiento del debate político y a la separación creciente de muchos ciudadanos de la democracia», subrayó.

Es por todo ello que justificó su apoyo a Seguro y explicó, a las personas que votaron por él en la primera vuelta, que se trata de una «elección consciente y clara».

Gouveia e Melo fue uno de los aspirantes que concurrió a la primera vuelta de las elecciones, celebrada el pasado 18 de enero y quedó cuarto, por detrás del eurodiputado liberal João Cotrim de Figueiredo, que fue tercero; Ventura, que fue segundo; y Seguro, que fue primero.

Seguro fue el candidato más votado en esa primera ronda, con el 31,12 % de los sufragios, seguido por el ultraderechista, que obtuvo el 23,52 %.

Ayer, el expresidente de Portugal António Ramalho Eanes (1976-1986), el primero elegido de forma democrática tras la caída de la dictadura en el país, mostró su respaldo a Seguro, como también ha hecho uno de sus sucesores, el exjefe de Estado Aníbal Cavaco Silva (2006–2016).

El excandidato presidencial Luís Marques Mendes, que quedó quinto en la primera vuelta de las presidenciales y tenía el apoyo del gobernante Partido Social Demócrata (PSD), también expresó su respaldo al exministro socialista. EFE

ssa/cg