Almirante niega haber dado la orden de matar a los supervivientes del ataque a embarcación

Washington, 4 dic (EFE).- El almirante estadounidense Frank Bradley negó este jueves haber dado la orden de matar a los supervivientes del primer ataque del Ejército de EE.UU. contra una supuesta narcolancha el pasado 2 de septiembre en el Caribe, según dijo a los periodistas el senador republicano Tom Cotton.

Bradley compareció en una reunión a puerta cerrada de los comités de las Fuerzas Armadas del Senado y la Cámara de Representantes, que investigan la legalidad de las acciones militares dentro de la campaña antinarcóticos del presidente, Donald Trump. EFE

ecs/rf