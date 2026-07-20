Almodóvar, los Javis y Sorogoyen en el Festival de Toronto, que estrenará ‘I Play Rocky’

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Redacción Internacional, 20 jul (EFE).- ‘I Play Rocky’, sobre el rodaje de la película de 1976 de Sylvester Stallone, se estrenará en el próximo Festival de Toronto, que proyectará en sesiones especiales ‘La bola negra’, de Javier Ambrossi y Javier Calvo; ‘Amarga Navidad’, de Pedro Almodóvar, y ‘El ser querido’, de Rodrigo Sorogoyen.

El festival anunció este lunes sus sesiones de gala y sus proyecciones especiales, que incluirá también un documental sobre el piloto canadiense de Fórmula 1 Gilles Villeneuve, fallecido en 1982 en un accidente en las jornadas de clasificación para el Gran premio de Bélgica, en el circuito de Zolder.

El filme ‘Villeneuve: The Rise of a Legend’, dirigido por Yan Lanouette Turgeon, será proyectado en la gala de clausura de un festival que se desarrollará del 10 al 20 de septiembre.

‘I Play Rocky’ y otros estrenos mundiales

Uno de los platos fuertes del festival será el estreno de ‘I Play Rocky’, de Peter Farrelly, sobre el rodaje del filme que lanzó a la fama a Stallone, que no está involucrado en el proyecto.

El actor Anthony Ippolito interpreta al joven Stallone, que escribió en tres días el guion que cuenta la historia de un inmigrante italoamericano y boxeador sin futuro que trabaja para un villano de poca monta hasta que le ofrecen la oportunidad de enfrentarse en el cuadrilátero contra el campeón del mundo.

Otros de los estrenos mundiales en Toronto serán los nuevos proyectos detrás de la cámara de dos actrices: ‘Evil Genius’, de Courtney Cox, y ‘Girl Group’, de Rebel Wilson, que también lo protagoniza.

También ‘Misty Green’, del cómico Chris Rock, o ‘Up Against It’, un filme dirigido por Trudie Styler (esposa del cantante Sting) y protagonizado por Antonio Banderas.

‘Diary of a Mad Old Man’, de Wayne Wang; ‘A Talent for Murder’, de Anton Corbijn, o ‘The Assassin(s)’, de Hur Jin-Ho, son algunos de los filmes que también se estrenarán en las sesiones de gala del certamen canadiense.

En el apartado de presentaciones especiales se verá ‘Glaxo’, del argentino Benjamín Naishtat, protagonizada por Lali Espósito Esteban Lamothe y Marcelo Subiotto, que adapta la novela homónima de Hernán Ronsino.

Cine español en las presentaciones especiales

En esas presentaciones especiales se podrán ver los tres filme españoles que compitieron en la última edición del Festival de Cannes.

‘La bola negra’ se hizo con el premio a la mejor dirección en Cannes ‘ex aequo’ con el polaco Pawel Pawlikowski, por ‘Fatherland’, en una competición en la que también participaron los filmes de Almodóvar y Sorogoyen.

Los tres se podrán ver en Toronto, donde también estarán otros filmes presentados previamente en el certamen francés, como ‘Fjord’, del rumano Cristian Mungiu, que se llevó la Palma de Oro de Cannes; u ‘All of a Suden’, del japonés Ryusuke Hamaguchi, cuyas protagonistas (Virginie Efira y Tao Okamoto) se hicieron con el premio a mejor actriz.

El de mejor actor fue para los belgas Emmanuel Macchia y Valentin Campagne, por ‘Coward’, de Lukas Dhont, incluido igualmente en Toronto, como ‘Minotauro’, del ruso Andrey Zvyagintsev, que ganó el Gran premio del Jurado.

En Toronto se podrá ver, además, ‘Hombre al agua’, el nuevo trabajo como director del mexicano Gael García Bernal, que aparece en la programación del festival canadiense como «estreno en Norteamérica», lo que apunta a que podría estrenarse a nivel mundial en Venecia.

Es lo mismo que ocurre con ‘Búnker’, de Florian Zeller, protagonizado por Javier Bardem y Penélope Cruz; ‘The Debut’, de Jesse Eisenberg, o ‘Possible Love’, de Lee Chang-dong. EFE

agf/mra