Almodóvar, sobre protestas propalestina: Los políticos tienen que oír lo que dice la calle

Madrid, 15 sep (EFE).- El cineasta Pedro Almodóvar consideró este lunes que la sociedad española está «cada vez más concienciada» sobre la «barbarie» que se vive en la Franja de Gaza y defendió que los políticos «tienen que prestar atención a los ciudadanos».

Almodóvar participó en la madrileña Puerta del Sol en un acto “muy, muy, muy emotivo”: una concentración convocada por el colectivo Artistas por Palestina para leer los nombres y apellidos de 18.500 niños y niñas gazatíes que han muerto por ataques israelíes entre octubre de 2023 y el pasado julio.

«Estoy aquí por razones evidentes: porque estoy a favor de Palestina libre y porque es insoportable levantarse cada día y ver las imágenes que vemos en las noticias», dijo el director español, que leyó la carta de un niño de Gaza en el acto.

Los músicos Miguel Ríos y Jorge Sanz, la actriz argentina María Botto, el director de cine Fernando León de Aranoa o el poeta Luis García Montero fueron pasando por el micrófono para nombrar a los niños de Gaza «asesinados», como coreaban todos los presentes con cada nombre, en este conflicto que pronto alcanzará los dos años.

«A mí me encantaría que si quedan familiares de estas personas que han sido asesinadas que les llegara la noticia de que hay una gran plaza en Madrid donde personas que no les conocen han estado gritando su nombre y el resto de los que estábamos ahí hemos dicho que han sido asesinados», deseó Almodóvar.

También defendió que en Gaza no hay una «guerra»: «A esa barbarie no se le llama guerra, es una ocupación. Alguien llega, ocupa, te mata, te echa y se queda allí».

Una protesta transversal

El director de ‘La habitación de al lado’ o ‘Madres paralelas’ comentó que, a su juicio, la protesta popular en favor de los palestinos está «aumentando» y puso en valor que se trata de una «protesta transversal», que incumbe no solo a los artistas, sino a «toda la sociedad española».

Y añadió que, «naturalmente», «los políticos son los que tienen que oír lo que estamos diciendo en las calles y hacer lo adecuado, porque son los que nos representan”.

“Creo que lo mismo que cuando nos lanzamos a la calle para protestar contra la guerra de Irak y era como el 90 por ciento del pueblo español contra esa guerra, creo que tienen que prestar atención a los ciudadanos, que cada vez se están manifestando más”, apostilló.

Lee la carta de un niño gazatí

Dentro de la acción bautizada como ‘Tienen nombre’, Almodóvar leyó la carta de un niño gazatí que, “naturalmente”, “no entiende lo que está ocurriendo en su país”.

“A mí me encantaría que supiera que aquí estamos todos, pensando en él”, manifestó el cineasta, y, tras ello, leyó: “Ojalá tuviera una bicicleta y una casa. No quiero vivir en una tienda de campaña. Quiero que se abran los cruces, para que podamos comer pollo, carne, pescado y fruta”.

“No quiero vivir en una tienda de campaña calurosa, llena de moscas y ratas. Cuando estaba en el sur soñaba con volver a Gaza y encontrarla tal como estaba, pero la encontré destruida. Cuando regresamos, nuestra casa estaba en ruinas y quemada. Toda mi ropa y mis juguetes estaban quemados. Mis seres queridos y mis hermanos fallecieron”, siguió Almodóvar la lectura de la misiva.

Antes de acabar con un “¡Viva Palestina libre!”: “Cuando volvimos, quise ir a la escuela, pero la encontré destruida. Muchos profesores fueron asesinados. No hemos tenido clases en casi dos años. Ahora vivo en una tienda de campaña y sueño con ser policía o ingeniero para servir a mi gente y a mis vecinos que tanto quiero”. EFE

