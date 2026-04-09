Almodóvar celebra como «un notición» la presencia de tres películas españolas en Cannes

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París, 9 abr (EFE).- El director de cine Pedro Almodóvar celebró este jueves como «un notición» el hecho de que por primera vez hayan sido seleccionadas tres películas españolas, entre ellas la última suya ‘Amarga Navidad’, para competir en la próxima edición del Festival de Cannes.

«Creo que es un notición. Esto habla del buen momento que atraviesa el cine español», afirmó el cineasta a un grupos de medios, entre ellos EFE, tras conocerse la noticia.

Las otras dos películas españolas seleccionadas para la 79 edición del famoso festival de cine son ‘El ser querido’, de Rodrigo Sorogoyen, y ‘La bola negra’, de Javier Calvo y Javier Ambrossi. EFE

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