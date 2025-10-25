Alonso: El coche se notaba mejor en el segundo libre que en el primero

2 minutos

Redacción deportes, 24 oct (EFE).- El español Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo de Fórmula Uno, que marcó el octavo tiempo este viernes en la jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de Ciudad de México, el vigésimo del Mundial, manifestó en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana que «el coche se notaba mejor en el segundo ensayo que en el primero».

«El coche se notaba mejor en el segundo entrenamiento libre que en el primero. Hicimos unos cambios en la configuración y tendremos que seguir explorando algo más en esa dirección», comentó el doble campeón mundial asturiano, con 32 victorias y 106 podios en la categoría reina; y en una interminable segunda juventud a los 44 años.

«Ya sabemos que hay veces que los tiempos del viernes son muy competitivos y luego el sábado perdemos algo. Esperemos no perder mucho en esta ocasión y que podamos estar cerca de la Q3 (la tercera ronda de la calificación)», comentó Alonso, que, en espera de que el estelar ingeniero inglés Adrian Newey le pueda diseñar un coche ganador con miras a 2026, ocupa la duodécima plaza -con 37 puntos- de un campeonato en el que su mejor resultado es el quinto que logró en Hungría, donde hace 22 años logró su primer triunfo en la F1.

«Estaría muy bien este resultado, pero quizás sea algo optimista. Ya hubo viernes en las últimas carreras en los que estuvimos en el ‘top-5’ y luego la cosa no fue así el sábado», apuntó.

«Tenemos que ser cuidadosos con esto. Además mucha gente se ha saltado el primer libre, con tantos ‘rookies’ (nueve, en total); así que imagino que todos mejorarán en el tercer entrenamiento libre», opinó el genial piloto asturiano -asimismo campeón mundial de kárting y de resistencia (WEC), categoría en la que, entre otras, festejó dos victorias en las prestigiosas 24 Horas de Le Mans (Francia)- este viernes en México. EFE

