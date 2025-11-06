Alonso: no creo que mágicamente nos volvamos competitivos en Brasil pero pelearemos puntos

São Paulo, 6 nov (EFE).- El piloto español Fernando Alonso, de Aston Martin, confesó este jueves que “el objetivo máximo” de este fin de semana en el GP de São Paulo es “pelear” por puntos, ya que no ve posible que el equipo se vuelva “mágicamente competitivo”.

“No creo que los cuatro primeros equipos tengan problemas aquí. Siendo realistas, las únicas posiciones disponibles son la novena y la décima. Veamos si estamos para dar esa pelea”, comentó el doble campeón del mundo en una conversación con periodistas.

El Gran Premio de São Paulo se disputará este fin de semana en el circuito de Interlagos y de nuevo contará con ‘sprint’.

Consultado sobre el formato, el piloto de 44 años afirmó que puede ser beneficioso para sumar puntos.

“Si no sumamos puntos en la ‘sprint’ no es porque el formato no nos favorezca, es porque no somos lo suficientemente rápidos”, manifestó.

Alonso lleva acumulados 37 puntos en esta temporada y está dos posiciones encima de su compañero Lance Stroll, con 32.

A falta de cuatro carreras para concluir la temporada, el británico Lando Norris lidera la clasificación de pilotos, aunque tiene a su compañero Oscar Piastri a tan solo un punto, y al neerlandés Max Verstappen, cuatro veces campeón del mundo, a 36 unidades. EFE

