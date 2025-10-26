Alonso abandona en México

1 minuto

Redacción deportes, 26 oct (EFE).- El español Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo de Fórmula Uno, abandonó este domingo el Gran Premio de Ciudad de México, el vigésimo del Mundial, que se disputa en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana.

Alonso, con 32 victorias y 106 podios en la categoría reina, tuvo que retirarse por un problema de fiabilidad en la pista más elevada del Mundial (a 2.285 metros sobre el nivel del mar), en la trigésima sexta de las 71 vueltas previstas en una carrera que lidera el inglés Lando Norris (McLaren), por delante del monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

El de este domingo ha sido el quinto abandono del año del piloto ovetense. EFE

